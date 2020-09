Erster Schultag für 9.000 Erstklässler in der Oberpfalz

In der Oberpfalz beginnt am Dienstag für mehr als 9.000 Schulanfänger der Unterricht an den Grundschulen. Das teilte die Regierung der Oberpfalz mit. Insgesamt werden in diesem Schuljahr knapp 55.000 Schülerinnen und Schüler in der Oberpfalz an Grund- und Mittelschulen unterrichtet.

Schülerzahl angestiegen

Die Schülerzahl an den Grundschulen ist im Vergleich zum letzten Schuljahr leicht angestiegen. Laut Regierung gibt es aber keine Zunahme der Klassenstärken.

Zum Schulstart in Bayern gibt es aufgrund der Corona-Pandemie einen sogenannten Rahmen-Hygieneplan des Kultusministeriums. Grundschüler sind demnach von einer Maskenpflicht befreit.

Viel Geld für Corona-Ausrüstung

Das Kultusministerium sieht die Schulen im Freistaat digital gut gerüstet für das neue Schuljahr und die Herausforderungen hinsichtlich der Corona-Pandemie. Es gebe 370.000 zusätzliche Leih-Tablets und -Laptops. Ein Beispiel aus dem Landkreis Regensburg: Die Gemeinde Barbing hat hier 60.000 Euro für die EDV-Ausstattung der Johann-Michael-Sailer-Grundschule ausgegeben. Mit dem Geld wurden neue Tablets angeschafft und ein neues WLAN-Netz installiert.

Der Bayerische Lehrerinnen- und Lehrerverband (BLLV) mahnt, der Fortschritt der Digitalisierung an Bayerns Schulen sei sehr unterschiedlich. Dem Bayerischen Elternverband (BEV) geht es dagegen bei der Digitalisierung nicht schnell genug. „Wir hätten uns etwas mehr gewünscht“, so der BEV-Landesvorsitzende Martin Löwe.