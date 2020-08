Erster Schultag an der "International School Mainfranken"

Am Montag hat in Schweinfurt für 142 Schülerinnen und Schüler an der "International School Mainfranken" das neue Schuljahr begonnen. Während Schülerinnen und Schüler an bayerischen Regelschulen noch zwei Wochen ihre Sommerferien genießen, wird in der ISM bereits wieder fleißig gelernt.

Begrüßung der Erstklässler fiel corona-bedingt kleiner aus

Aufgrund der aktuellen Hygieneregeln konnten die neun Erstklässerinnen und Erstklässer nicht wie üblich in einer kleinen Feier in der Turnhalle in die Schulfamilie aufgenommen werden. Stattdessen gab es nur für die Familien der neuen Erstklässler ein kurzes “Willkommen” vom Schulleiter im Eingangsbereich der Schule am Kessler Field. Danach wurden einige Bilder mit den Familien gemacht und stolz die Schultüten präsentiert.