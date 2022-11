Erster Schneefall: Kleinere Unfälle in Bayern

Wie angekündigt ist in einigen Teilen Bayerns in der Nacht zum Samstag der erste Schnee in diesem Spätherbst gefallen. In Oberfranken kam es dabei zu mehreren Unfällen. In niedrigeren Lagen Frankens, Niederbayerns und der Oberpfalz zeigte sich der Mini-Wintereinbruch dagegen von seiner schönsten Seite: Mit gezuckerten Dächern, schneebedeckten Tannenspitzen und winterlichen Landschaften.

Mehrere Unfälle auf eisglatter Fahrbahn in Oberfranken

In Oberfranken ereigneten sich kleinere Unfälle. Wie Polizeisprecher auf BR24-Nachfrage bestätigen, gab es allerdings keine Verletzten. Im Raum Hof rutschten vereinzelt Fahrzeuge in den Graben, bei Kleindöbra im Landkreis Hof geriet zudem ein Sattelzug auf einer Staatsstraße ins Rutschen und blockierte querstehend die schneebedeckte Fahrbahn.

Neben kleineren Pkw-Unfällen standen auch an bergigen Straßenabschnitten im Raum Bayreuth mehrere Lastwagen auf eisglatter Fahrbahn fest. Auf der B303 bei Fichtelberg ist beispielsweise ein mit einem Auto beladener Kleintransporter bei schneebedeckter Straße ins Rutschen geraten und von der Fahrbahn abgekommen.

Zwei kleinere Unfälle im Bayerischen Wald

In Niederbayern kam es laut Polizei lediglich im Bayerischen Wald zu zwei kleinen, witterungsbedingten Unfällen. Dabei wurden aber keine Menschen verletzt. Die Straßen seien trotz Schneefalls frei. Auch in der Oberpfalz blieb es verkehrstechnisch ruhig, dort gab es keine Schnee- oder Glatteisunfälle. In Niederbayern und der Oberpfalz kann am Samstag zeitweise Regen oder Schneeregen fallen, besonders im Bayerischen Wald auch Schnee.