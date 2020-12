Erster Schnee macht Schwaben zur Winterlandschaft

Verschneite Vorgärten, Wege, Wiesen und Felder. Was besonders die Kinder erfreut, bedeutet für die Mitarbeiter der Winterdienste den ersten Einsatz mit Räum- und Streufahrzeugen in der Saison. Seit den Nachtstunden waren sie unterwegs, damit die Straßen für den Berufsverkehr am Morgen frei waren. Die Polizei verzeichnete keine größeren Unfälle. In den meisten Fällen blieb es bei Blechschäden.