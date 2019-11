Erster Schnee in der Rhön

In der Nacht zum Samstag ist in Unterfranken der erste Schnee gefallen. Ein paar Zentimeter sind in der Rhön sogar liegen geblieben, beispielsweise auf dem Kreuzberg und auf der Wasserkuppe in der hessischen Rhön. Auch am Arnsberg-Lift ist die Wiese weiß gezuckert. Skifahrer müssen sich aber noch gedulden. Auf den Webcams der Rhön kann man verfolgen, wie viel Schnee wo liegt. Im vergangenen Jahr hatte es den ersten Schnee in etwa um die gleiche Zeit gegeben.

Von unseren Franken-Fotografen haben uns einige Schneebilder erreicht: