Erster Schnee in Bayern: Viele Glätte-Unfälle

Pünktlich zum meteorologischen Winteranfang erlebte auch der Freistaat Bayern in der Nacht zum Dienstag den ersten Schnee. Die rutschigen Straßenverhältnisse machten den Fahrzeuglenkern zu schaffen, der Winterdienst ist im Dauereinsatz. Vor allem die Polizei in Franken meldet viele Glätte-Unfälle.

Lkw-Unfall mit hohem Sachschaden auf der A73

Auf schneebedeckter Fahrbahn sind in der Nacht auf Dienstag auf der A73 im Landkreis Bamberg zwei Lkw-Fahrer verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei dem BR bestätigt, habe ein 39-jähriger Lastwagen-Fahrer einen anderen Sattelzug überholen wollen. Dabei haben sich die beiden Fahrzeuge touchiert. Daraufhin ist der LKW, der von dem anderen überholt worden ist, von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Brückenpfeiler gefahren.

Beide Fahrer wurden bei dem Vorfall leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 120.000 Euro geschätzt. Die A73 in Richtung Nürnberg war auf Höhe der Anschlussstelle Hirschaid zwischenzeitlich gesperrt.

Verkehrschaos im Landkreis Bamberg

Insgesamt ist es aufgrund des Wintereinbruchs im Landkreis Bamberg zu zwölf leichten Verkehrsunfällen gekommen, bei denen niemand verletzt wurde. Wie ein Sprecher der Polizei dem BR bestätigte, ist es auf der B22 bei Debring zum derzeit größten Verkehrschaos in der Region gekommen.

Weil die Bundesstraße an dieser Stelle ansteigt, sind mehrere Lastwagen auf der schneebedeckten Fahrbahn steckengeblieben. Ein Auto ist aufgrund der winterlichen Bedingungen mit einem LKW zusammengestoßen. Die B22 war an dieser Stelle teilweise komplett gesperrt, inzwischen ist die Fahrbahn wieder einspurig befahrbar.

Mittelfranken: Viele liegengebliebene Lkw an Steigungen

Nach dem Schneefall in der Nacht sorgen in Mittelfranken vor allem liegengebliebene Lastwagen für Verkehrsbehinderungen und Staus. Wie die mittelfränkische Polizei mitteilt, kommt auch dort, wo es Steigungen gibt, der Verkehr zum Erliegen. Das ist zum Beispiel auf der B8 zwischen Neustadt an der Aisch und Nürnberg der Fall, auch auf der B 470 sorgt ein liegen gebliebenes Fahrzeug für Verkehrsbehinderungen.

Laut Polizei stehen auf der B8 in Richtung Emskirchen bis zu 70 LKW zwischen dem Kreisverkehr bei Diespeck und Kleinerlbach an einer Steige. Ähnlich sieht es im Raum Bad Windsheim aus. Auf der Verbindung von Lenkersheim nach Markt Erlbach kommen die LKW Höhe der Mailheimer Steige nicht voran. Viele Autos und LKW hätten nach wie vor nur Sommerreifen an den Rädern, so die Polizei. Die Beamten gehen davon aus, dass sich die erheblichen Verkehrsbehinderungen im Laufe des Vormittags wieder auflösen, sobald alle Straßen geräumt sind.

Eingeschränkter Busverkehr in Würzburg

In Unterfranken ist wegen des Schneefalls in der Nacht und am frühen Morgen der Busverkehr in der Würzburger Innenstadt aktuell eingeschränkt. Es kommt "zu erheblichen Behinderungen und Verspätungen", teilt die Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-GmbH (WVV) mit. Die Straßenbahnen würden planmäßig fahren.

Oberpfalz und Niederbayern: Leichte Verkehrsbehinderungen

n der Oberpfalz setzten die Schneefälle am frühen Morgen ein, vor allem in Raum Amberg und Neumarkt schneite es zeitweise stärker. Die Streu-und Räumdienste sind seit den frühen Morgenstunden im Einsatz. Zu einem Verkehrschaos im Berufsverkehr kam es laut Polizeipräsidium Oberpfalz bisher nicht. Aber es gab dennoch einige Rutschunfälle, verletzt wurde niemand. Die Schneefront zog weiter nach Süden und hat auch Niederbayern erreicht. Auch dort kam es zwar zu Behinderungen, von einem Schneechaos könne nach aktueller Lage jedoch keine Rede sein, hieß es von der Polizei.

Nur leichter Schneefall in Teilen Oberbayerns

Die Polizei Oberbayern Nord meldet für den Raum Ingolstadt leichten aber stetigen Schneefall. Es ereigneten sich mehrere Unfälle mit Blechschaden, aber Personen kamen nicht zu Schaden. Die Schneeräumfahrzeuge sind unterwegs.

Verletzte bei Zusammenprall im Landkreis Traunstein

Beim Zusammenprall zweier Fahrzeuge auf einer Landstraße bei Chieming im Landkreis Traunstein sind am Montagabend Menschen eingeklemmt und verletzt worden. Der Frontalzusammenstoß ereignete sich zwischen Sondermoching und Chieming, wie die Polizei bekanntgab. Die Straße wurde komplett gesperrt. Nähere Details zu dem Unfall gab die Polizei zunächst nicht bekannt.

Junge Frau stirbt in der Nähe von Altötting

Bei einem Unfall in der Nähe von Altötting ist in der Nacht zum Dienstag eine junge Frau ums Leben gekommen. Die 21-Jährige kam zwischen Kastl und Altötting mit ihrem Kleinwagen ins Schleudern und stieß mit einem entgegenkommenden Kleinbus zusammen, wie die Polizei mitteilte.

Ihr Auto wurde durch die Wucht des Aufpralls in zwei Teile gerissen und die Frau aus dem Wagen geschleudert. Sie starb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des entgegenkommenden Wagens wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Laut Polizei war die Straße zum Unfallzeitpunkt weder glatt noch schneebedeckt.