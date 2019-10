Erster Schnee im Bayerischen Wald

Schnee im Oktober - den hat es die letzten Tage im Bayerischen Wald gegeben: auf dem Großen Arber und auf der Himmelsleiter beim Lusen. Das zeigen Bilder auf den Homepages und Facebookseiten des Großen Arbers und des Nationalparks. Die ersten Schnee-Zentimeter haben noch nicht für Skisportler ausgereicht, wie es heißt, aber am Großen Arber konnte schon ein kleiner Schneemann auf einer der Bierbänke an der Gipfelstation errichtet werden. Vergangenes Jahr schneite es bereits Ende September am Großen Aber - ebenfalls nur einen Tag lang.

Schneemann am Lusen

Auch am Lusen war die Himmelsleiter etwas unterhalb des 1.373 Meter hohen Berges weiß überzuckert. Am Lusenschutzhaus konnte man auch schon einen Schneemann bauen. Doch die Freude war nur von kurzer Dauer - der Schnee ist schon wieder weg.