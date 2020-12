Erster Schnee des Winters sorgt für Unfälle in Unterfranken

Schneeschippen und Räumfahrzeuge – und das Anfang Dezember: In manchen Teilen Unterfrankens ist das ein fast schon ungewohntes Bild. An einigen Ecken hat die Glätte allerdings auch zu Unfällen geführt. Bislang hat sich dabei jedoch niemand schwerwiegend verletzt.

Blechschäden im Berufsverkehr

Nach einer vergleichsweise ruhigen Nacht ist mit dem zunehmenden Berufsverkehr auch die Anzahl an Blechschäden gestiegen, teilte die Polizei mit. Personenschäden gebe es aber kaum. "Von Einschränkungen im Verkehr ist ganz Unterfranken betroffen. Schwerpunkte sind aktuell keine erkennbar", sagt ein Sprecher der Polizei.

Lkw-Anhänger kippt auf B22 um

Wegen der Schneeglätte ist am Dienstagmorgen ein Lkw-Anhänger auf der B22 bei Reupelsdorf im Landkreis Kitzingen umgekippt. Um den Anhänger zu bergen, kommt laut Polizei ein Kran zum Einsatz. Bereits in der Nacht auf Dienstag hatte die Schneeglätte für ein paar weitere Unfälle gesorgt. In Dörnsteinbach im Landkreis Aschaffenburg etwa verlor eine 40 Jahre alte Autofahrerin auf schneeglatter Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug. In einer Kurve konnte sie nicht mehr rechtzeitig abbremsen und prallte gegen einen Stromverteilerkasten.