Erster Rechencomputer aus dem Allgäu wird 70

Konrad Zuse ist gerade einmal 14 Jahre alt, da entwickelt er einen Automaten, der Mandarinen ausgibt. Der Clou: Das Gerät teilt auch das passende Wechselgeld aus. Eine Ausstellung in Hopferau im Allgäu widmet sich jetzt dem Leben des Erfinders.

Rechen-Automat für Statistik-Aufgaben gesucht

Zuse beginnt zu studieren und arbeitet in den 1920er Jahren in Berlin als Statiker. Dabei sitzt er vor den gleichen Aufgaben, die auch schon sein Wechselgeld-Automat bewältigen kann – auch wenn die Rechnungen viel komplexer sind.

Erstes Binärcode-System

Der Mathematiker schmeißt seinen Job hin und werkelt nur noch an den Rechenmaschinen. Die haben schon einen Speicher und Prozessor. Wirklich revolutionär ist aber, dass sie nicht wie Rechenmaschinen bisher mit dem Zehner- sondern mit dem Zweiersystem funktionieren, also mit Nullen und Einsen. Dieser Binärcode ist noch heute die Grundlage aller digitalen Informationssysteme.

Politisch neutraler Erfinder

Das Projekt von Konrad Zuse wird zwar von der deutschen Rüstungsindustrie gefördert, doch der Erfinder ist kein NSDAP-Mitglied. Sein Computer sind fertig für die erste Anwendung, doch dann erreicht über Nacht der Krieg die Hauptstadt Berlin.

Aus dem Kriegschaos ins Allgäu

Konrad Zuse will dem Chaos entfliehen und flüchtet ins Allgäu. Im Gepäck: Eine seiner Maschinen, wie sein Sohn Horst Zuse erzählt.

Die Z4 war die einzige die übrigblieb, alle anderen Rechner sind im Krieg zerstört worden, aber die stand an einem anderen Ort. Horst Zuse

In einem Mehllager in Hopferau in der Nähe von Füssen entwickelt Konrad Zuse die Z4 weiter. Er will unbedingt den Nutzen seines wohnzimmerschrankgroßen Computers beweisen. Doch wie soll das im damals bäuerlichen Allgäu funktionieren?

Z4 berechnet den Milchpreis

Ein wirtschaftliches Standbein der Region ist die Milchproduktion, deshalb setzt Zuse die Maschine darauf an. Der Z4 kann den Milchpreis so schnell berechnen, dass damit 20 Arbeiter in der Sennerei ersetzt werden können.

Schweiz mietet Rechencomputer

Diese Nachricht macht die Runde bis in die Schweiz. Ein Professor der ETH Zürich kommt schließlich nach Hopferau und ist so begeistert von der Maschine, dass er sie mieten möchte – so wird der Z4 zum ersten kommerziell verwendeten Computer weltweit. Als Konrad Zuse einmal nach den Folgen seiner Entwicklung gefragt wurde, antwortete der Erfinder:

Die Gefahr, dass der Computer so wird wie der Mensch, ist nicht so groß, wie die Gefahr, dass der Mensch wird, wie der Computer. Konrad Zuse