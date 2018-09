Erster Prozesstag zu Ende - Wolbergs will morgen aussagen

Joachim Wolbergs wirkte konzentriert, als er heute den Sitzungssaal betrat. Aufmerksam verfolgte er die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft bei der Anklageverlesung. Wolbergs soll mehrere hunderttausend Euro Parteispenden vom Mitangeklagten Immobilienunternehmer Volker Tretzel bekommen haben. Außerdem Rabatte auf Wohnungskäufe in seinem Umfeld, bei denen der Unternehmer auch den Innenausbau der Wohnungen spendiert haben soll. Im Gegenzug soll ihn Wolbergs laut der Staatsanwaltschaft bei Bauprojekten bevorzugt haben. Diese und weitere Vorwürfe der Anklage stritten die Verteidiger von Wolbergs und Tretzel anschließend in ihren Eröffnungsstatements ab. Sie warfen der Staatsanwaltschaft und den Medien vor, die Angeklagten vorverurteilt zu haben.

"Die Anordnung der Telefonüberwachung war rechtswidrig"

Der Verteidiger Tretzels, Florian Ufer, will zudem die Verwendung von Telefonmitschnitten verhindern. "Die Anordnung der Telefonüberwachung war rechtswidrig", sagte Ufer mit Verweis auf entsprechende Rechtsgutachten. Es seien zahlreiche Telefonate aus dem höchstpersönlichen Lebensbereich der Beschuldigten mitgeschnitten und später nicht gelöscht worden. "Diese Telefonate hätten niemals aufgezeichnet werden dürfen", sagte Ufer.

Mitangeklagter fordert Einstellung des Verfahrens

Der Prozess wird morgen mit der Einlassung von Joachim Wolbergs fortgesetzt. Zuvor muss das Gericht aber noch über den Antrag eines Mitangeklagten entscheiden, der die sofortige Einstellung des Verfahrens fordert. Dessen Anwalt wirft der Staatsanwaltschaft vor, weiter Bestechungs-Vorwürfe zu erheben und sieht darin ein nicht zu behebendes Verfahrenshindernis. Denn das Gericht hatte die Verhandlung nur wegen Vorteilsannahme und - gewährung zugelassen, da es bei der Prüfung im Vorfeld keinen hinreichenden Bestechungsverdacht gesehen hatte.

Geld gestückelt und Strohmänner eingesetzt

Im Kern geht es um rund 475.000 Euro, die der Bauträger in 48 Einzelspenden über meist 9.900 Euro an Wolbergs Ortsverein gezahlt haben soll. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, das Geld gestückelt über Strohmänner aus dem eigenen Unternehmen bezahlt zu haben. Veröffentlichungspflichten sollen so umgangen worden sein, um die Spenden zu verschleiern. Der ehemalige Geschäftsführer soll die Zahlungen organisiert haben. Ferner sollen Wolbergs und ihm nahestehende Personen Preisnachlässe bei Handwerksarbeiten und Wohnungskäufen in Höhe von etwa 120.000 Euro erhalten haben.

Der Vorwurf, die Männer hätten gegen das Parteiengesetz verstoßen, gründet sich auf fünf Rechenschaftsberichte. In diesen seien unrichtige Angaben zur Herkunft der Spenden gemacht worden, so die Staatsanwaltschaft.

Auch Tretzels millionenschweres Engagement beim heutigen Fußball-Zweitligisten Jahn Regensburg soll laut Anklage in der Hoffnung auf politisches Entgegenkommen bei Immobilienprojekten erfolgt sein.