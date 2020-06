Erster Prozesstag: Schüsse vor Supermarkt in Abensberg

Heute Vormittag (8.6.) hat vor dem Landgericht Regensburg der Prozess gegen einen 42-jährigen Mann begonnen, der im Oktober 2019 in Abensberg (Lkr. Kelheim) einen Mann erschossen und einen weiteren schwer verletzt haben soll. Die Tat ereignete sich vor einem Supermarkt.

Drei gezielte Schüsse in Kopf und Hals

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Beschuldigten vor, einen 39-Jährigen vor einem Abensberger Supermarkt abgepasst und diesen mit drei gezielten Schüssen in Kopf und Hals getötet zu haben. Der dreijährige Sohn des Opfers saß zu diesem Zeitpunkt im Einkaufswagen. Nach der ersten Tat soll der gebürtige Kosovare dann an einer anderen Örtlichkeit noch auf einen 46-Jährigen geschossen haben. Das zweite Opfer überlebte den Angriff nur knapp.

Neun Zeugen vernommen

Beim heutigen Prozessauftakt sprach laut Landgerichtssprecher Thomas Polnik zunächst der Angeklagte über seine persönliche und wirtschaftliche Situation, zu den Tatvorwürfen äußerte er sich nicht. Danach wurden neun Zeugen gehört. Die Beweisaufnahme geht am 16. und 17. Juni weiter. Am 16. Juni werden voraussichtlich elf weitere Zeugen befragt, zum Schluss zudem ein Rechtsmediziner sowie ein Psychiater. Ein kriminalpolizeilicher Sachbearbeiter, der auch für den 16. Juni geladen wäre, ist erkrankt und wird deshalb eine schriftliche Aussage einreichen, so Polnik. Ein Zeuge weile zudem derzeit im Ausland. Der Gerichtssprecher geht davon aus, dass am 18. Juni die Plädoyers gehalten werden sowie am 19.06. ein Urteil gesprochen wird. Dieser Zeitplan könne sich aber noch ändern. Das Verfahren soll klären, ob der Täter schuldfähig ist.

💡 Hintergrund:

Der mutmaßliche Täter und die Opfer kannten sich, sie stammen alle drei ursprünglich aus Osteuropa. Das Gericht muss in dem Prozess entscheiden, ob der Schütze dauerhaft in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht wird. Aufgrund einer psychischen Erkrankung ist der 42-Jährige laut Staatsanwaltschaft möglicherweise schuldunfähig.