Erster Porzellanmarkt in Hohenberg/Eger zeigt modernes Design

Das Staatliche Porzellanmuseum "Porzellanikon" veranstaltet an diesem Wochenende den ersten Porzellanmarkt im oberfränkischen Hohenberg an der Eger. Die klassischen Kaffeeservice mit Blümchen-Muster wird man hier weniger finden, dafür jede Menge außergewöhnliche Porzellankunst.

Auch Schmuck oder Lampenschirme aus Porzellan

Mit dem Markt wolle man zeitgenössischen Designerinnen und Künstlern eine Plattform bieten, sagt Kuratorin Jana Göbel vom Porzellanikon im BR24-Gespräch. Das Spektrum der Werke zeige die ganze Bandbreite der Gestaltungsmöglichkeiten. So bieten die 15 ausgewählten Kunstschaffenden neben edlen Tafelservicen auch Schmuck, Dekoartikel oder Lampenschirme aus Porzellan an.

Porzellanmarkt will auch Familien ansprechen

Mit dem ersten Porzellanmarkt will das Staatliche Museum in Hohenberg auch Familien ansprechen. Auch ein Rahmenprogramm wurde vorbereitet. So können kleine und große Besucher unter anderem selbst Porzellan gießen und bemalen. Der Porzellanmarkt beginnt am Samstag und Sonntag jeweils um 10 Uhr, der Eintritt ist frei.

Teil eine EU-Projekt zur Förderung der Porzellankultur

Der Markt ist Teil des EU-Projekts "CerDee", mit dem Nachwuchs-Talente der Porzellankultur gefördert werden. Das Porzellanikon mit seinen beiden Standorten in Selb und Hohenberg an der Eger gestaltet federführend dieses Projekt von Museen und Hochschulen aus Deutschland, Tschechien Italien, Österreich, Polen und Slowenien.

Künftig immer am letzten Juli-Wochenende

Künftig soll der Porzellanmarkt immer am letzten Juli-Wochenende stattfinden – zusätzlich zum europaweit größten Porzellan-Flohmarkt in Selb, der seit Jahrzehnten am ersten Augustwochenende jeweils rund 25.000 Besucher anzieht. Aufgrund der Corona-Pandemie fällt er 2021 erneut aus.