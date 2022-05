Unterschiedliche Handhabung: Erster Monat ohne Maskenpflicht

Protest dagegen regt sich bei einer kleinen Umfrage vor dem Haupteingang der LMU nicht. Ein Student im mittleren Semester findet zwar, dass die Maske schon störe, aber bei 200 Leuten im Raum fühlt er sich mit Maske auf jeden Fall sicherer. So wie die meisten seiner Kommilitonen. Im Treppenhaussieht man nur ganz vereinzelt Gesichter ohne Bedeckung. Allerdings fürchtet eine Studentin die Sommermonate. "Bei 30 Grad mit so einer FFP2 - Maske, das ist halt auch so eine Sache. Aber noch fühle ich mich sicherer so." Eine Studentenrevolte als 1968 braucht die Unileitung allem Anschein nach nicht zu fürchten, jedenfalls nicht wegen der Maskenpflicht.

In Räumen, in denen der Mindestabstand gewährleistet ist, dürfen die Studenten dann zwar am Arbeitsplatz die Maske abnehmen. Aber in vielen Veranstaltungen sei das nicht möglich, berichtet ein junger Student, der das Ende der Maskenpflicht herbeisehnt. "Mir fällt es schwer, mich mit Maske auf den Unterricht zu konzentrieren." Doch offenkundig überwiegt die Dankbarkeit, überhaupt wieder an der Uni sein zu dürfen.

Kleine Lockerungen im Rathaus - Supermärkte setzen auf Freiwilligkeit bei der Maskenpflicht

Im Münchner Rathaus ist man ein klein bisschen großzügiger. Seit Anfang Mai brauchen die Bürger dort keine Maske mehr. Auch Besuchergruppen sind wieder zugelassen. Doch in den vielen anderen Gebäuden der Stadtverwaltung bleibt es bei der Maskenpflicht.

Der Blick in die Geschäfte zeigt, dass die meisten Menschen weiter auf die Maske vertrauen. Besonders in Lebensmittelgeschäften und Drogeriemärkten - auch wenn dort seit einem Monat keine Maskenpflicht mehr gilt.

Ein Arzt, der draußen wie fast alle auf dem Marienplatz ohne Maske rumläuft, macht sich aber jetzt schon sorgen um den Herbst. "Ich finde es vernünftig, drinnen eine Maske zu tragen, weil wir immer noch hohe Inzidenzen haben und niemand weiß, welche Virusvarianten noch kommen. Und in der kälteren Jahreszeit weiß dann wieder niemand, wie das Gesundheitssystem mit den Kranken fertig wird." Eine achtzigjähre Münchnerin ist dagegen unbekümmert und erfreut sich des Lebens. "Die Maske setze ich auf, wenn es gewünscht wird, aber ich habe keine Angst vor dem Coronavirus. Ich habe meine Leben gelebt und will mich jetzt auch nicht mehr unterkriegen lassen."

Gefühlter Trend in den Geschäften: Mehr Gelassenheit?

In Kaufhäusern und Bekleidungsgeschäften zeigen immer mehr Menschen wieder Gesicht. Ein Optikerin am Rotkreuzplatz in München hat die Maske immer parat, setzt sie aber nur auf, wenn auch die Kunden mit Masken reinkommen, was aber nicht mehr so häufig vorkomme, gerade bei Menschen im mittleren Alter.

Aus dem Kaufhof am Rotkreuzplatz kommen etwa ein Drittel Menschen ohne Gesichtsbedeckung. Eine Frau im mittleren Alter sagt, dass sie die Maske situationsbedingt aussetze. "Das mache ich tatsächlich je nach Menschenmasse. Wenn viel da sind, setze ich sie auf, wenn wenig da sind, lass ich es bleiben."

Eine andere Frau ist der Masken längst überdrüssig und hat selbst in Konzerten, wo die Besucher dicht an dicht und ohne Maske mitsingen keine Angst vor Ansteckung. Das wiederum kann ein ältere Medizinerin nicht verstehen. Sie selbst würde auch gerne mal wieder ein Konzert besuchen, doch das ist ihr noch zu gefährlich. "Aber jeder soll doch machen was er will und die, die meinen sie brauchen keine Maske, sollen das tun. Ich aber habe immer eine dabei und setze sie auch auf." Der Frühling bringt anscheinend ein wenig Gelassenheit in das Maskenthema.