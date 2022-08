Erster Kuss in der Wildwasserbahn: Eine Volksfestfamilie erzählt

Wenn Karin Mittermeier-Ruppert und ihr Mann Andreas Ruppert aus dem Schlafzimmerfenster schauen, sehen sie das Riesenrad. Der Schulweg ihrer 13-jährigen Tochter Franziska führt über das Volksfestgelände am Hagen und seit Wochen hat sie täglich den Aufbau beobachtet. Und die kleine Antonia ist ein Volksfestkind, feiert am 18. August ihren zehnten Geburtstag. "Das Schönste am Volksfest ist, dass man das Dirndl wieder anziehen kann und dass man die ganzen Leute trifft und dass man endlich wieder Karussell fahren kann", strahlt die blonde "Toni" in ihrem blauen Seidendirndl und steigt fröhlich ein ins "Happy Monster". Die Rupperts sind eine begeisterte Straubinger Volksfestfamilie und das kommt nicht von ungefähr.

Zum Artikel: Straubinger Gäubodenvolksfest offiziell eröffnet

Karin und Andreas: Erster Kuss in der Wildwasserbahn

Ihre Eltern haben sich vor 22 Jahren auf dem Volksfest kennengelernt und das erste gemeinsame Foto der beiden zeigt sie in der Wildwasserbahn, in der sie sich zum ersten Mal geküsst haben. Karin Mittermeier-Ruppert hat als Hostess der Straubinger Ausstellungs-GmbH beim Volksfest gearbeitet und Andreas war dort einer ihrer Chefs. Heute ist sie Hebamme und Stadträtin. Andreas Ruppert ist Musiker und hat eine Musikschule in Straubing. Beide kennen jede Menge Leute in der Stadt und so dauert eine Volksfestrunde mit ihnen ziemlich lange, weil sie alle paar Meter Freunde und Bekannte treffen. Genau das ist es, was Karin am Volksfest so schätzt: "Das ist so schön, wenn man nach zwei Jahren wieder auf den Festplatz kommt. Man trifft so viele Leute, die extra fürs Fest wieder nach Straubing kommen, die man lange nicht mehr gesehen hat und da muss man sich echt bemühen, dass man eine Runde gehen kann, weil man überall stehen bleiben muss und ratschen muss und Leute herzen und busseln muss, weil es einfach so schön ist."