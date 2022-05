Erster Kriegsverletzter aus der Ukraine in Friedberg behandelt

Im schwäbischen Friedberg ist der erste Kriegsverletzte aus der Ukraine behandelt worden. Alexander Melnyk wurde schwer verletzt mit einem Krankentransport von Kiew nach Schwaben gebracht – ein weiter und beschwerlicher Weg. Seit einem Monat wird er nun im Krankenhaus behandelt.

Aktuelle Entwicklungen im Ukraine-Krieg finden Sie hier

Unfallchirurg zufrieden mit seinem Patienten

"Alles gut", das sind die ersten beiden deutschen Worte von Alexander Melnyk. Das Gesicht des 42-Jährigen ist noch blass, ein metallenes Gerüst hält sein Becken zusammen. Er läuft mit Krücken. Sitzen und Stehen – nichts ist mehr selbstverständlich für ihn. Sein behandelnder Arzt, Holger Haak, Leiter der Unfallchirurgie im Krankenhaus Friedberg, ist zufrieden, wie gut es seinem Patienten unter diesen Umständen geht.

Verschüttet nach Bombenangriff

Rückblende: Kiew, am 21. März. Es ist Abend. Alexander Melnyks Frau hat Geburtstag. Doch statt zusammen zu feiern, befindet sich Melnyk mitten im russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Er hat sich direkt nach Kriegsbeginn bei einer Zivilschutzeinheit beim Militär gemeldet, hilft Menschen vor Ort. Später wird Melnyk sagen, dass dieser Tag, der 21. März, auch zu seinem zweiten Geburtstag geworden ist.

Mit seiner Einheit übernachtet er in einem Einkaufscenter. Der 42-jährige ist gerade an seinem Handy, als eine russische Rakete einschlägt. Eine Mauer stürzt ein und begräbt ihn unter sich. "Ich dachte in dem Moment, es ist vorbei", erzählt Melnyk. Erst Minuten später habe er die Kraft gehabt, um Hilfe zu schreien. Seine Kameraden hören ihn und können ihn innerhalb von zehn Minuten befreien. Doch Melnyk kann nicht aufstehen, sein Beckenknochen ist mehrfach gebrochen. Es folgt eine Not-Operation in Kiew. Kaum außer Lebensgefahr, muss Melnyk das Krankenhaus verlassen. Denn jedes Bett wird dringend gebraucht.

Rettung aus Kiew nach Bayern

In Pfaffenhofen an der Ilm warten seine Frau, seine 18-jährige Tochter und sein 13 Jahre alter Sohn jeden Tag auf eine Nachricht von Melnyk. Die drei sind schon zu Kriegsbeginn aus der Ukraine zu Verwandten nach Deutschland geflohen. Regelmäßig hören sie von einander. Doch am 21. März gibt es keine Meldung von Melnyk. Stattdessen ein Anruf, er liegt im Krankenhaus.

Stella und Gerhard Lehrberger, Schwager und Schwägerin von Melnyk aus Pfaffenhofen, wollen ihn sofort nach Bayern holen. Doch das ist aus zwei Gründen schwierig: Zum einen dürfen nur in Ausnahmefällen ukrainische Männer über 18 Jahren das Land verlassen. Denn dafür braucht es eine offizielle Bestätigung eines Krankenhauses, dass eine Behandlung garantiert.

Dazu kommt, dass es schwer war, einen sicheren Weg aus der Ukraine heraus zu finden. Melnyk organisiert sich kurzerhand selbst einen Krankentransport, seine Verwandten aus Bayern besorgen eine offizielle Bestätigung des Krankenhauses Friedberg. So schaffte es Melnyk schließlich zu seiner Familie in Deutschland.

Kleeblatt-Verteilung von Kriegsverletzten

Harold Haak, Leiter der Unfallchirurgie im Krankenhaus Friedberg, rechnet damit, dass Melnyk nicht der letzte Kriegspatient aus der Ukraine bleiben wird: "Wir können davon ausgehen, dass im Landkreis noch mehr Patienten aus der Ukraine dazukommen werden".

Über das sogenannte Kleeblatt-Konzept sollen Patienten aus der Ukraine in Deutschland verteilt werden. Das Konzept wurde ursprünglich vor zwei Jahren eingeführt, um Corona-Patienten auf Krankenhäuser mit freien Betten zu verteilen. Seit März werden Kriegsverletzte aus der Ukraine ebenfalls über dieses Konzept verteilt.

Melnyk selbst wird die nächsten Monate seine Verletzung ausheilen lassen. Danach möchte er in die Ukraine zurückkehren.