Erster interkommunaler Naturfriedhof im Spessart eingeweiht

Bild

Am Sonntag wird im Spessart der erste interkommunale Naturfriedhof in Bayern eröffnet. Dann können in einem Wald bei Sailauf (Lkr. Aschaffenburg) Urnen unter Bäumen beigesetzt werden. Naturnahe Bestattungen werden bei der Bevölkerung immer beliebter.

© BR/ Julia Dechet