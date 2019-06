Erster inklusiver Fußballclub München

Den Vorsitz des Vereins wird Simon Ollert übernehmen. Ollert ist einer von zwei Fußballern in Bayern, die mit einer Hör-Behinderung Fußball-Profi geworden sind. Ollert ist fast taub. Seine Karriere als Mittelstürmer begann bei der Spielvereinigung Unterhaching. In Ingolstadt spielte er in der U19 Bundesligamannschaft. Seit der vergangenen Saison spielt der 22-jährige beim Bayern-Ligisten SV Pullach.

Ollert war auch Schüler im Kloster Ettal. Deswegen findet dort heute im Rahmen eines Fußball-Camps für Kinder mit Handicap die Gründung des Vereins statt. Sie wird von einem Schweizer Hersteller von Hörgeräten die unterstützt. Die Firma stattet Simon Ollert mit Hörhilfen aus und ermöglicht auch sein Engagement für hörbehinderte Kinder außerhalb Europas, etwa in Malawi.

Der inklusive Fußballclub soll in München Menschen mit Handicap die Teilnahme am Spielbetrieb des Deutschen Fußballbundes in unteren Ligen ermöglichen.