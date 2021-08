Erster Inklusions-Spielplatz in Main-Spessart eingeweiht

Barrierefreie Wege, zusätzliche Griffe an den Spiel-Geräten und eine extra-breite Rutsche: So sieht der neue Inklusions-Spielplatz am Main-Ufer in Lohr am Main im Landkreis Main-Spessart aus. Die einzigartige Anlage im Stadtteil Sendelbach ist jetzt offiziell eingeweiht worden. Dort sollen Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam spielen.

Rollstuhlgerechte Wege helfen Kindern mit Behinderung

Der Spielplatz ist gut erreichbar, ein Parkplatz ist in der Nähe. Das eingezäunte Gelände hat breite Zuwege und ist rollstuhlgerecht. Auch die Spiel-Geräte sind gut zu erreichen. Außerdem haben sie Haltegriffe und Handläufe, leicht geneigte Rampen und einen Fallschutz-Boden. Die Sitz-Gelegenheiten wurden so gewählt, dass sich Personen mit einem Rollstuhl unkompliziert an den Sitz-Gruppen aufhalten können. All das hilft Kindern mit Beeinträchtigung, genauso zu spielen wie Kinder ohne.

Inklusions-Spielplatz in Lohr soll gutes Beispiel sein

Weil nur etwa acht Prozent aller Spielplätze in Deutschland barrierefrei sind, hatte sich die Stadt Lohr das Ziel gesetzt, mit gutem Beispiel voranzugehen. Mit der Unterstützung zahlreicher Sponsoren und betroffener Familien ist es gelungen, einen solchen Inklusions-Spielplatz zu errichten. 135.000 Euro hat der Spielplatz gekostet. Die Sponsoren trugen fast 100.000 Euro bei – beispielsweise die Gerd-Rexroth-Stiftung, der Verein "Hoffnung Schenken" und Cummins Deutschland. Aber auch viele kleine Spenden gingen ein. Noch fehlt eine Beschattung durch ein Sonnensegel und die Bepflanzung mit Bäumen.

Idee zum Spielplatz kam von Grundschülern

Eine Grundschülerin hatte Bürgermeister Mario Paul (SPD) beim Rathausbesuch mit ihrer Schulklasse auf die Idee gebracht. Sie hatte ihn gefragt, wieso es in Lohr noch keinen Inklusions-Spielplatz gebe. Er sei zunächst überfragt gewesen und habe sich informieren müssen, so der Rathaus-Chef. Doch schnell ging die Suche nach einem passenden Standort los – und ist auf die Mainlände in Sendelbach gefallen.