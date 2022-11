Erster Höhepunkt der Warnstreiks – Nürnberg besonders betroffen

Im Bereich der IG Metall-Nürnberg gehen alle Betriebe ab 11 Uhr in Warnstreiks, teilt die Gewerkschaft mit. Das betreffe unter anderem MAN Truck & Bus, die Nürnberger Siemens-Betriebe, Bosch, Vitesco und Leoni. "Wir lassen erstmals die Stärke der Beschäftigten aufblitzen. Das ist ein Warnsignal an die Arbeitgeber, rechtzeitig vor der vierten Tarifverhandlung", sagt der Bezirksleiter der IG Metall Bayern, Johann Horn. Die soll am Dienstag, 8. November stattfinden.

Alle Schaeffler-Werke bundesweit

An den Warnstreiks beteiligen sich auch bundesweit alle Schaeffler-Werke. Das betrifft in Mittelfranken die Werke in Gunzenhausen und in Oberfranken die Werke in Hirschaid und Höchstadt, wo es ab zwölf Uhr auch eine Kundgebung geben soll. Zu einer Kundgebung kommt es laut IG Metall auch bei KSB in Pegnitz.

Mehr als 10.000 Beschäftigte sollen streiken

Bayernweit sollen insgesamt weit mehr als 10.000 Beschäftigte in 76 Betrieben die Arbeit niederlegen. Die IG Metall fordert für die rund 855.000 Beschäftigten in der bayerischen Metall- und Elektroindustrie acht Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten.