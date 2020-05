Erster Güterzug rollt zwischen Wilburgstetten und Nördlingen

Am Sonntag (03.05.20) ist der erste Güterzug auf der Strecke zwischen Wilburgstetten im Landkreis Ansbach und Nördlingen gefahren. Diese erste Fahrt ist der Probebetrieb, erklärt Michael Frank von der Mittelfränkischen Eisenbahnbetriebsgesellschaft, dem neuen Betreiber der Strecke. Hierbei wird unter anderem festgestellt, ob die Gleislage, die Sicherungseinrichtung und die betrieblichen Vorschriften stimmen. Danach folgt der Bescheid zur Betriebsaufnahme von der Regierung von Mittelfranken.

"Wichtiger Tag für Wilburgstetten"

Die Instandsetzungsarbeiten, die Ende Februar begannen, wurden Anfang April beendet. In der Zwischenzeit wurde die Strecke von der Aufsichtsbehörde bereits geprüft. Der erste Güterzug seit der Stilllegung Ende 2018 transportierte 1.400 Tonnen Holzschnitze in 27 Wagen zunächst nach Nördlingen und anschließend weiter nach Stendal. Wilburgstettens Bürgermeister Michael Sommer sprach am Sonntag von einem wichtigen Tag, vor allem für das im Ort ansässige Holzwerk Rettenmeier.

Vier Güterzüge sollen in der Woche verkehren

Die Anbindung an den Güterverkehr sei für das Unternehmen unerlässlich. Das Holzwerk habe laut Sommer für die Gemeinde, aber auch die Region eine hohe Bedeutung. Nächsten Monat sollen wieder drei bis vier Güterzüge pro Woche von Wilburgstetten nach Nördlingen fahren.

Strecke nach Dombühl geplant

Der nächste Schritt ist, die Strecke nach Dombühl instand zu setzen, sagt Michael Frank von der Mittelfränkischen Eisenbahnbetriebs GmbH. Dabei kämen auf den Betreiber größere Maßnahmen zu, da unter anderem zwei Brücken erneuert werden müssen. Bis diese Strecke für den Personenverkehr wieder freigegeben wird, wird es noch dauern, sagt Frank. Dabei warte man noch auf die endgültigen Gespräche mit Politikern, da hierfür Mittel aus dem Bundeshaushalt zur Verfügung gestellt werden sollen.

Reaktivierung für Personenverkehr gefordert

Zwischen Dombühl und Nördlingen ist seit 2018 aus wirtschaftlichen Gründen kein Zug mehr gefahren. Die Bahnreaktivierung auf diesem Abschnitt ist schon lange Thema in Westmittelfranken. 1985 ist die Strecke bereits für den Personenverkehr stillgelegt worden. Die anliegenden Städte und Gemeinden wollen aber eine Reaktivierung für den Personen- und Güterverkehr erreichen.