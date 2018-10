Erster Glühwein der Saison - Bayreuther Winterdorf startet

Bei spätsommerlichen Temperaturen um die 20 Grad eröffnet heute Vormittag das Bayreuther Winterdorf und die Mitarbeiter schenken den ersten Glühwein der Saison aus. "Wenn wir am 18. Oktober das Winterdorf eröffnen, sind wir wieder einmal der erste Weihnachtstreff in ganz Deutschland und sicher auch in Europa", wird Winterdorf-Chef Dieter Reil in einer Pressemitteilung zitiert.

Komplettes Hüttendorf aufgebaut

Das Winterdorf ist in Bayreuth inzwischen eine feste Institution. Bereits seit 2004 wird auf einer Fläche von 580 Quadratmetern ein komplettes Hüttendorf im Bayreuther Ehrenhof aufgebaut. Von Oktober bis Ende Dezember lockt es mehr als 120.000 Besucher an. Dieses Jahr werden 16 verschiedene Glühwein- und Heißgetränkesorten ausgeschenkt – unter anderem heißes Bier oder veganer Bio-Glühwein. Dazu gibt es fünf verschiedene Bratwurstsorten, Steaks, Pulled Pork, vegane Suppen oder Crepes.

Livemusik und Weißbiereis

Ein täglich wechselndes Programm mit Schlager-, After Work-, Aprés Ski-Partys und Livemusik sorgt für Hüttenatmosphäre. Zur heutigen Eröffnung bekommt jeder Gast eine Kugel Glühweineis, Weißbiereis oder normales Eis zu seinem Glühwein dazu.