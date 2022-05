Erster Familienstützpunkt in Weißenburg vorgestellt

Der Familienstützpunkt befindet sich in einem Gebäude des Bayerischen Roten Kreuzes in der Rothenburger Straße in Weißenburg. Wo sonst eher Blutspende-Aktionen durchgeführt werden, könnten schon bald Krabbelgruppen oder Familienberatungen stattfinden. Ziel des Familienstützpunkts, der unter anderem vom Jugendamt des Landkreises entwickelt wurde, ist es, ein zentraler Anlaufpunkt für Familien zu sein – denn das fehlte bisher im Landkreis, wie eine Studie der Universität Eichstätt-Ingolstadt im Jahr 2016 ergeben hatte.

Hilfe für Eltern

Gerade junge Eltern bräuchten manchmal Hilfe, entweder im Familienalltag oder auch beim Knüpfen von sozialen Kontakten. Susanne Ott von der Koordinierungsstelle Familienbildung im Landratsamt Weißenburg-Gunzenhausen beschrieb es so: "Man hat im Beruf viele Kontakte. Und plötzlich ist man alleine mit dem Baby zuhause." Wegen Corona seien viele Möglichkeiten zum Kontaktknüpfen ausgefallen. "Diese Beziehungen fehlen gerade", so Ott.

Familien können Angebote mitbestimmen

Gedacht sei der Familienstützpunkt als niedrigschwellige Anlaufstelle. Geplant sind beispielsweise Krabbelgruppen, offene Treffs, aber auch Vorträge, Ausflüge und Beratungsangebote. Dabei versteht sich der Stützpunkt aber nicht als Konkurrenz zu den bereits bestehenden Angeboten in der Region, sagen die Verantwortlichen. Vielmehr soll er eine Ergänzung sein. Auch Kooperationen sind angedacht.

Die Sozialpädagogin Leni Meermann wird den Familienstützpunkt in Weißenburg leiten und möchte sich beim Angebotsspektrum an die Bedürfnisse der Eltern anpassen. "Bei uns wird Partizipation groß geschrieben", sagte sie. Die Familien können sich beispielsweise direkt bei ihr melden und nach speziellen Angeboten fragen oder Anregungen mitbringen. "Wir wollen ihnen nichts aufdrücken", so Meermann.

Weitere Familienstützpunkte sollen entstehen

Mittelfristig sollen auch weitere Kommunen im Landkreis, wie etwa Treuchtlingen oder Gunzenhausen, Familienstützpunkte bekommen. Bereits im Herbst soll es Planungsgespräche geben.