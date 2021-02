Erster Fall von Vogelgrippe im Landkreis Würzburg

Die Vogelgrippe ist laut dem Landratsamt Würzburg bei einem kleinen Geflügelbestand mit sechs Tieren in der Gemeinde Tauberrettersheim nachgewiesen worden. Den Nachweis hatte das Friedrich-Loeffler-Institut in Greifswald am Donnerstag (25.02.21) bestätigt. "Alle Tiere in diesem Bestand wurden – soweit diese nicht schon verendet waren – getötet", heißt es vom Landratsamt Würzburg. Außerdem wird darauf hingewiesen, dass vermehrte Todesfälle im Hausgeflügelbestand oder tote Wildvögel beim Veterinäramt gemeldet werden müssen.

Abgabe von Eiern und Geflügel verboten

Wer tote Wildvögel findet, solle diese auf keinen Fall mit bloßen Händen anfassen. Zusätzlich zur Stallpflicht legte das Landratsamt einen Sperrbezirk und ein Beobachtungsgebiet fest. Hier gelten verschärfte Regeln für die Geflügelhaltung – im Sperrbezirk noch strenger als im Beobachtungsgebiet. Die besagten Gebiete erstrecken sich über die Landkreisgrenze hinaus auf das Gebiet in den benachbarten Main-Tauber-Kreis nach Baden-Württemberg. Die Abgabe von Eiern, Geflügel, Geflügelfleisch und anderen von Federwild stammenden sonstigen Erzeugnissen aus den betroffenen Geflügelhaltungen im Sperrbezirk und Beobachtungsgebiet sind laut Landratsamt verboten.

Sperrgebiete im Landkreis Würzburg

Das Sperrgebiet im Landkreis Würzburg umfasst folgende Ortschaften/Ortssteile: Röttingen, Neumühle und Tauberrettersheim. Im Beobachtungsgebiet befinden sich die Ortschaften Riedenheim, Lenzenbrunn, Oberhausen, Stalldorf, Tiefenthal, Oesfeld, Strüth, Aufstetten, Bieberehren, Bergmühle, Franzenmühle, Buch, Klingen, Baldersheim, Burgerroth, Herrgottsmühle, Sankt Kunigunda, Uhlenmühle, Stelzenmühle.