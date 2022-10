Erster Fall von Geflügelpest in Bayern seit Monaten

Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) hat den ersten Fall von Geflügelpest in Bayern festgestellt. Das meldet das Landratsamt Miltenberg am Montag. Demnach hat das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) bereits am 28. Oktober einen einzelnen Geflügelpest-Ausbruch in einer kleinen Hobby-Geflügelhaltung mit vier Tieren im Landkreis Miltenberg, Regierungsbezirk Unterfranken, bestätigt. Es sei der erste Fall der "Aviären Influenza", wie die Geflügelpest tiermedizinisch heißt, seit diesem Frühjahr. Die vier Tiere sind an der Krankheit verendet. Der betroffene Betrieb wurde von der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde gesperrt, die vorgesehenen Bekämpfungsmaßnahmen wurden umgehend eingeleitet.

Geflügelhalter müssen Tiere kontrollieren und Erkrankungen melden

Das Landratsamt Miltenberg weist in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin, dass Geflügelhalter in Bayern zur Meldung ihres Tierbestandes sowohl beim örtlich zuständigen Veterinäramt als auch bei der Bayerischen Tierseuchenkasse verpflichtet sind. Auf strengste Betriebshygiene ist zu achten. Insbesondere ist der Kontakt gehaltener Vögel mit Wildvögeln mit geeigneten Maßnahmen zu verhindern.

Wildvogel-Monitoring im Freistaat läuft

Bayern sei aber auf weitere Ausbrüche der Geflügelpest gut vorbereitet. Das bewährte Wildvogel-Monitoring wird konsequent weitergeführt, um eine Ausbreitung der Geflügelpest in der Wildvogelpopulation rasch zu erkennen. Allerdings ist das aktuelle Geflügelpest-Geschehen in Europa - anders als in den Jahren zuvor - nicht mehr an das Zugverhalten von Wildvögeln gebunden, sondern hat sich in der heimischen Vogelpopulation festgesetzt.

Menschen können sich nicht anstecken

Eine Ansteckung von Menschen mit dem Erreger über infizierte Vögel oder deren Ausscheidungen ist in Deutschland bislang nicht bekannt geworden. Dennoch sollten Bürgerinnen und Bürger, die tote Vögel auffinden, diese nicht anfassen und entsprechende Funde den lokalen Behörden melden. Deutschlandweit sind in diesem Jahr mehr als 1.000 Fälle der Geflügelpest amtlich festgestellt worden, so das Landratsamt Miltenberg in seiner Pressemitteilung.