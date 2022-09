Erster Fall von Affenpocken im Landkreis Bamberg

Im Landkreis Bamberg ist der erste Fall einer Infektion mit den sogenannten Affenpocken bekannt geworden. Das hat das Gesundheitsamt Bamberg am Donnerstag mitgeteilt. Demnach handelt es sich bei dem Betroffenen um einen Mann, bei dem am Montag erste Symptome aufgetreten sind.

Milder Verlauf – keine Kontaktpersonen

Der Verlauf sei bislang milde, heißt es aus dem Gesundheitsamt. Weil sich der Betroffene sehr umsichtig verhalten habe, gibt es keine Kontaktpersonen. Er befindet sich in häuslicher Isolation. Laut Gesundheitsamt Bamberg muss sich jeder mit Affenpocken Infizierte ab Symptombeginn für mindestens 21 Tage isolieren.

Affenpocken: Erster oberfränkische Fall in Wunsiedel

In Deutschland wurden dem Robert-Koch-Institut RKI bisher (Stand: 07.09.2022) mehr als 3.500 Krankheitsfälle aus allen Bundesländern gemeldet. Ende Juni 2022 war der erste Fall in Oberfranken in Wunsiedel bekannt geworden. Dem RKI zufolge stecken sich überwiegend homosexuelle Männer mit dem seltenen Affenpocken-Virus an. Aber auch Frauen und Kinder sind davon betroffen. Bei ihnen wurden stärkere Symptome beobachtet. In der Regel verlaufen die Infektionen allerdings mild und sehr selten tödlich.

Impfstoff mit guter Wirksamkeit

Allgemeine Anzeichen einer Ansteckung mit Affenpocken können Fieber-, Kopf-, Muskel- und Rückenschmerzen sowie geschwollene Lymphknoten sein. Es entwickeln sich zudem oft schmerzhafte Hautveränderungen in Form von Flecken und Pusteln, die mit der Zeit verkrusten und abfallen. Der Ausschlag tritt vor allem im Gesicht, an den Handflächen und Fußsohlen auf. Es sind jedoch auch Haut- und Schleimhautveränderungen an Mund, Genitalien und Augen möglich.

Mit dem neuen Schutzimpfstoff "Imvanex" soll sich das Virus leicht eindämmen lassen. Experten rechnen mit einer 85-prozentigen Wirksamkeit des Impfstoffes.