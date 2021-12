Erster Christbaumweg in Münchsteinach

"O Tannenbaum, o Tannenbaum" – so lautet das Vorweihnachtsmotto in Münchsteinach im Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim. In der Gemeinde gibt es erstmals einen "Christbaumweg". Das heißt: Man kann im Ort von einem geschmückten Weihnachtsbaum zum anderen laufen, staunen und sich ein bisschen in Weihnachtsstimmung bringen.

Generalprobe vor dem Auftritt

Es ist die Generalprobe vor ihrem großen Auftritt am Samstag. Petra Ströbel ist Chorleiterin der "Münsterkids" und ein letztes Mal wird getestet ob Musik, Text und Gesang für die verschiedenen Einlagen auf ihrem Christbaumweg sitzen. Start des Rundwegs ist der Weihnachtsbaum am Gemeindehaus in Münchsteinach. Die erste Einlage: Die Kinder singen und tanzen mit kleinen bunten Laternen im Kreis. Die 56-Jährige ist zufrieden. Noch ein wenig leise und verhalten hätten sie gesungen, doch zum großen Tag sei es bestimmt kräftiger, sagt Ströbel.

Bäume von allen Bewohnern geschmückt

Die Aktion ins Leben gerufen hat Ortsbäuerin Gisela Wagner. Als Alternativprogramm für all die abgesagten Veranstaltungen. Denn normalerweise feiern alle Dorfbewohner Hofweihnachten mit Punsch, Glühwein und Plätzchen für alle. Oder sie treffen sich allabendlich um ein Advents-Fenster zu bestaunen. Durch die Corona-Pandemie konnte jedoch nichts dergleichen geplant werden. Doch gerade dieses Gefühl von Gemeinschaft und die Fröhlichkeit fehle im Dorf ungemein seit der Pandemie, sagt Gisela Wagner. Schon Anfang November habe sie einen Aufruf im Gemeindeblatt gestartet und die Bewohner darum gebeten, beim Schmücken der Christbäume zu helfen. "Es ging sofort los und ich war total happy und begeistert, wie gut die Leute das angenommen haben", erzählt Wagner.

Zusammenhalt auch in schweren Zeiten

Strohsterne, Scherenschnitte, handbemalte Kugeln, die Vielfalt auf den Bäumen ist groß. Insgesamt hat die Gemeinde sechs Stück aufgestellt. Von Baum zu Baum gehen die Dorfbewohner am Samstag gemeinsam dem Zauber der Weihnacht nach. An jeder Tanne gibt es eine andere Aktion: mal Wunderkerzen für alle, ein Gedicht, ein Lied oder einen Tanz. Das große Ziel: Auch in schweren Zeiten wollen die Münchsteinacher zusammenstehen und versuchen, ein bisschen Weihnachtsstimmung zu verbreiten.

"Wir freuen uns auf jeden Fall auf Samstag und hoffen, dass auch ganz viele Leute kommen, mitgehen, mitsingen und auch so viel Spaß haben wie wir jetzt schon beim Üben gehabt haben", sagt Petra Ströbel. Ganz Münchsteinach soll am Wochenende leuchten und mit ein bisschen Glück hat das Christkind auch ein paar Geschenke dabei.