Erster Castor-Transport nach Bayern mit Atommüll steht bevor

Der Zeitpunkt und die genaue Route sind Verschlusssache, streng geheim also. Klar ist aber: Ab dem 1. März beginnt der Genehmigungszeitraum für die ersten und einzigen geplanten Castor-Transporte nach Bayern, konkret: in das Brennelementezwischenlager Isar in Niederaichbach im Landkreis Landshut.

Zehn Monate bleiben also, um sieben Castor-Behälter mit hochradioaktivem Atommüll aus dem englischen Sellafield nach Bayern zu transportieren. Bis Ende des Jahres muss der Prozess abgeschlossen sein, so hat es die Genehmigungsbehörde, das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung in Deutschland, kurz BASE, festgelegt.

Atomare Abfälle kommen aus Wiederaufarbeitung im Ausland

Laut Stefan Mirbeth von der Bundesgesellschaft für Zwischenlagerung (BGZ) handelt es sich um den Transport von atomaren Abfällen aus der Wiederaufarbeitung. "Bis 2005 war es gängige Praxis, dass abgebrannte Brennelemente aus den Kernkraftwerken in Wiederaufarbeitungsanlagen nach Frankreich oder England geliefert wurden. Die dortigen Abfälle müssen jetzt zurückgeführt werden."

Nach ihrem Einsatz in den deutschen Kernkraftwerken beinhalteten Brennelemente noch immer sogenannte Brennstoffreste, deren Aufarbeitung und Wiederverwendung lohnend war. Übrig blieben bei der Wiederaufbereitung aber auch radioaktive Abfälle, die nicht weiter verwertet werden konnten. Diese Abfälle wurden in einem speziellen Verfahren verglast. Seit 2005 ist in Deutschland der Transport in eine Wiederaufbereitungsanlage gesetzlich verboten.

Rechtliche Vereinbarungen: Zur Rücknahme des Atommülls verpflichtet

Die verglasten radioaktiven Abfälle müssen aus dem Ausland zurückgenommen werden. Dazu haben sich die Kraftwerksbetreiber und die Bundesrepublik Deutschland verpflichtet.

Zwar sind es die ersten Castor-Transporte nach Bayern, die bevorstehen. Hochradioaktiver Atommüll liegt im Freistaat jedoch schon lange, untergebracht in Zwischenlagern auf den Arealen der früheren Kernkraftwerke Gundremmingen, Grafenrheinfeld und Isar. Am Standort Isar, dem Ziel von Bayerns ersten Castor-Transporten, sind laut der Bundesgesellschaft für Zwischenlagerung derzeit 88 Castor-Behälter eingelagert.

Weil das Kernkraftwerk Isar 2 erst vor knapp zwei Jahren im Zuge des Atomausstiegs abgeschaltet wurde, liegen dort noch immer Brennelemente im Abklingbecken des Reaktorgebäudes. Auch sie werden voraussichtlich Ende des Jahrzehnts ins Zwischenlager gebracht.