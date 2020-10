Erster bundesweiter Mietenstopp-Gipfel in Nürnberg

Gegen zu hohe Wohnungsmieten soll im kommenden Jahr in ganz Deutschland gekämpft werden. Das ist ein Ziel, das auf dem ersten bundesweiten Mietenstopp-Gipfel in Nürnberg erarbeitet wurde. Außerdem wurde auf dem Mietenstopp-Gipfel beschlossen, dass in weiteren Städten die Bevölkerung über die Aussetzung der Mieterhöhungen für einen definierten Zeitraum abstimmen können soll, in Stuttgart etwa ist ein Volksbegehren geplant.

Volksbegehren wurde abgewiesen

In Bayern hat die Initiative "#6 Jahre Mietenstopp" ein Volksbegehren auf den Weg bringen wollen. Dessen Zulassung ist trotz rund 52.000 und damit ausreichender Unterschriften vom Bayerischen Verwaltungsgerichtshof im Juli abgewiesen worden. Die Begründung: Mietrecht sei Bundes- und nicht Länderrecht.

Daraufhin hat das Bündnis aus mehreren Parteien wie Bayern-SPD und Interessenvertretungen – darunter der Deutsche Mieterbund – Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht eingereicht. Mit einer Entscheidung rechnet die Bayern-SPD-Chefin Natascha Kohnen im Frühling nächsten Jahres.

Atempause für Mieter gefordert

Wegen der Corona-Pandemie sinke die wirtschaftliche Kraft vieler Menschen, erklärte Kohnen auf BR-Anfrage. Viele Menschen seien in Kurzarbeit oder drohten ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Familien hätten Angst das Dach über dem Kopf zu verlieren, so Kohnen. Die Politik müsse gemeinsam mit Vermietern für eine Atempause der Mieter sorgen.

Auch ländliche Regionen betroffen

Teuer gehandelte Böden machen bezahlbaren Wohnraum unmöglich, erklärte Matthias Weinzierl, Initiative Mietenstopp, auf dem Gipfel in Nürnberg. Dies sei nicht nur ein Problem der Städte, sondern zunehmend auch in ländlichen Regionen, so Weinzierl weiter. Die Bewegung fordert deshalb eine Bodenrechtsreform, um Spekulanten einen Riegel vorzuschieben.

Thema im Bundestagswahlkampf

Das Thema soll im Bundestagswahlkampf 2021 bei der Bayern- und Bundes-SPD auf der Agenda stehen, kündigte Kohnen am Rande des ersten Mietenstopp-Gipfels in Nürnberg an. Ein weiteres Treffen der Aktivisten aus dem gesamten Bundesgebiet soll nach dem Entscheid des Bundesverfassungsgerichts über das Bayerische Volksbegehren "#6 Jahre Mietenstopp" stattfinden. Dann wollen die Initiativen einen genauen Fahrplan ihrer Protestaktionen erarbeiten.