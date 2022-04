Erster bayerischer Sicherheitstag der Polizei in Würzburg

Unter dem Motto "Sicherheit im öffentlichen Raum" findet in Würzburg am 29. April der bayernweit erste Sicherheitstag der Polizei statt: Mit Ständen in der Innenstadt, am Unteren Markt und im Rathaus-Innenhof, gemeinsamen Aktionen im Stadtgebiet und im Landkreis sowie einer Podiumsdiskussion will die Polizei Unterfranken die Bevölkerung über ihre Arbeit informieren.

So werden etwa im Würzburger Ringpark, in Höchberg, Veithöchheim und Randersacker vermehrt Fahrrad- und Fußstreifen sowie die Reiterstaffel unterwegs sein", sagte Enrico Ball, Pressesprecher der Polizei Unterfranken. Laut dem Pressesprecher sollen sie zeigen: "Wir sind als Polizei ansprechbar und präsent."

Sicherheitsempfinden der Bevölkerung stärken

Die Statistiken der Bayerischen Polizei zeigten, dass die Aufklärungsquote hoch sei und Straftaten weiter zurückgingen. "Das spiegelt sich aber nicht im subjektiven Sicherheitsempfinden der Bevölkerung wider", sagte Enrico Ball, Pressesprecher der Polizei Unterfranken am Mittwoch bei einem Pressetermin. Durch Einzelfälle wie dem Messerattacke im Juni 2021 oder den Überfällen auf Supermärkte im Stadtgebiet würden sich einige Menschen in Unterfranken nicht sicher fühlen. "Wir wollen einen Gegenpol setzen und zeigen, dass man sich zuhause und in der Region sicher fühlen kann", erklärte Ball.

Premiere in Unterfranken

Dass der erste Sicherheitstag der Bayerischen Polizei in Unterfranken stattfindet, hängt schlicht damit zusammen, dass die Expertengruppe hier angesiedelt ist. Diese wurde im Juli 2019 vom Innenministerium ins Leben gerufen, um das objektive und subjektive Sicherheitsempfinden der Bevölkerung zu screenen und das Thema Sicherheit im öffentlichen Raum zu bearbeiten.

Die Gruppe hat im Oktober 2021 das Kompetenzzentrum "Sicherheit im öffentlichen Raum" beim Polizeipräsidium Unterfranken eingerichtet, das bayernweit Ansprechpartner zu dem Thema ist. Künftig sollen solche Sicherheitstage in verschiedenen Regionen und Städten in Bayern in nicht festgelegten Abständen stattfinden.