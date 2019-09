Erster Auftritt des neuen Domkapellmeisters mit den Domspatzen

Premiere für den neuen Leiter der Regensburger Domspatzen, Christian Heiß: Gut zwei Wochen nach seinem offiziellen Start im Amt des Domkapellmeisters tritt er am Sonntag um 10 Uhr erstmals mit dem weltberühmten Knabenchor auf.

Bei einer Messe im Dom dirigiert er die Missa "Vidi speciosam" von Tomas Luis de Victoria, "Cantate Domino" von Claudio Monteverdi und Gregorianischen Choral.

Heiß war selbst Domspatz

"Ich freue mich auf die neue Aufgabe, vor allem auf die Buben und Männer, mit denen ich täglich arbeiten kann", sagte Christian Heiß bereits bei der Ankunft an seiner neuen Wirkungsstätte. Der 52-Jährige war selbst Domspatz, absolvierte danach ein Kirchenmusik-Studium mit dem Fach Orgel an der Musikhochschule in München und war als Kirchenmusiker im baden-württembergischen Ravensburg und als Domkapellmeister in Eichstätt tätig.

Heiß ist verheiratet und hat drei Kinder. Am 1. September hatte er sein Amt als Domspatzenchef angetreten - als Nachfolger von Roland Büchner, der den Knabenchor 25 Jahre lang leitete.