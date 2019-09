Erster Auftritt der Domspatzen unter ihrem neuen Leiter

Die Regensburger Domspatzen sind bei einer Messe im Dom zum ersten Mal unter dem neuen Domkapellmeister Christian Heiß aufgetreten. Der 52-Jährige hatte zu Monatsbeginn die Leitung des berühmten Knabenchores von Roland Büchner übernommen, der die Domspatzen 25 Jahre lang führte.

Werke aus dem Repertoire des Chores bei Premiere

Im Rahmen des Kapitelsamt im nahezu vollbesetzten Dom waren die Missa "Vidi speciosam" von Tomas Luis de Victoria, "Cantate Domino" von Claudio Monteverdi und ein Gregorianischer Choral geplant. Heiß griff dabei auf das Repertoire des Chores zurück, wie er dem Bayerischen Rundfunk vorab bereits sagte.

Christian Heiß war selbst Domspatz, absolvierte danach ein Kirchenmusik-Studium mit dem Fach Orgel an der Musikhochschule in München und war als Kirchenmusiker im baden-württembergischen Ravensburg und als Domkapellmeister in Eichstätt tätig.