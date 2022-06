Erster Affenpocken-Fall im schwäbischen Landkreis Dillingen

Nachdem es in der vergangenen Woche bereits im Landkreis Günzburg den ersten Affenpocken-Fall in bayerisch Schwaben gegeben hat, ist das Virus nun auch im Landkreis Dillingen aufgetaucht: Laut Landratsamt hat sich ein Mann aus dem Landkreis Dillingen vermutlich im Urlaub in Spanien infiziert.

Affenpocken-Patient hat einen "relativ milden Verlauf"

Der Mann hatte sich laut LRA kurze Zeit nach Auftreten der ersten Symptome in einer Arztpraxis vorgestellt. Das Ergebnis der virologischen Untersuchung auf Orthopox-Viren sei dem Gesundheitsamt am 4. Juni 2022 übermittelt worden.

Der Patient habe einen "relativ milden Verlauf" und befinde sich schon auf dem Weg der Genesung. Symptome der Krankheit sind laut Behörde Fieber, Kopf-, Muskel- und Rückenschmerzen und geschwollene Lymphknoten. Einige Tage nach dem Auftreten von Fieber entwickeln sich pustulöse Hautveränderungen, die ähnlich wie bei Windpocken im Verlauf verkrusten und abfallen.

Betroffener und Kontaktpersonen müssen in Quarantäne

Die Kontaktpersonen des Mannes wurden vom Gesundheitsamt bereits alle verständigt, teilt das LRA mit. Sowohl der Patient als auch die ermittelten engen Kontaktpersonen müssten für 21 Tage in Quarantäne bleiben. Weitere Schutzmaßnahmen seien nicht erforderlich.

Das Gesundheitsamt weist darauf hin, dass für eine Übertragung von Mensch zu Mensch nach derzeitigem Wissensstand ein enger Körperkontakt erforderlich ist. Für die Menschen im Landkreis bestehe keine Gefahr.

Affenpocken können in seltenen Fällen tödlich sein

Das Robert Koch-Institut (RKI) verzeichnet bislang 80 Infektionen deutschlandweit. Die Symptome verschwinden gewöhnlich innerhalb weniger Wochen von selbst. Sie können bei einigen Menschen aber zu medizinischen Komplikationen und in sehr seltenen Fällen auch zum Tod führen.