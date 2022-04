Erste Windräder in Bayern im Jahr 2022 in Fuchstal genehmigt

Die Gemeinde Fuchstal kann drei schon länger geplante Windräder im nahegelegenen Sachsenrieder Forst bauen. Das Landratsamt in Landsberg hat den Bau genehmigt. "Mit sehr großer Freude" haben er und sein Geschäftsstellenleiter Gerhard Schmid den Bescheid von der Behörde entgegengenommen, sagte Bürgermeister Erwin Karg (parteilos) dem Bayerischen Rundfunk.

Gemeinde betreibt bereits vier Windräder

Es sind damit die ersten genehmigten Windkraftanlagen im Jahr 2022 in Bayern. Im gesamten Jahr 2021 waren in ganz Bayern sechs Anlagen genehmigt worden. Die Fuchstaler Windräder werden erneut von der Bürgerwindgesellschaft errichtet, an der zahlreiche Privatleute aus der 4.000-Einwohner-Gemeinde südlich von Landsberg beteiligt sind. Die Gesellschaft betreibt seit 2016 bereits vier Anlagen im Sachsenrieder Forst.

Im Sommer sollen die Wege- und Erdarbeiten für die neuen Windräder beginnen, Ende des Jahres die Fundamente gelegt werden. Im kommenden Jahr 2023 sollen die Windräder aufgestellt werden und im folgenden Herbst den Betrieb aufnehmen.

Kamerasystem soll Vögel vor Windrädern schützen

Im Zusammenhang mit den neuen Windrädern wird auch ein neuartiges Abschaltsystem zum Vogelschutz erstmals erprobt. Auf zwei stählernen Masten installierte Kameras sollen dabei erkennen, wenn sich etwa ein Rotmilan annähert. In dem Fall würde die Anlage abgebremst, um den Greifvogel nicht zu gefährden. Das Kamerasystem für rund 1,3 Millionen Euro wird vom bayerischen Wirtschaftsministerium finanziert. Die wissenschaftliche Begleitung finanziert das Umweltministerium mit 1,16 Millionen Euro.

"Artenschutz und Windkraft besser miteinander vereinen"

Die Erkenntnisse würden künftig helfen, "Artenschutz und Windkraft besser miteinander zu vereinen", so Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW) in einer Pressemitteilung. Außerdem danke der Minister dem Landratsamt Landsberg "für die zügige Bearbeitung des Genehmigungsverfahrens". So könne sich die Bürgerwindgesellschaft rechtzeitig an der EEG-Ausschreibung am 1. Mai 2022 beteiligen, um sich die Einspeisevergütung zu sichern.

Gemeinde will Energie-Selbstversorger werden

Fuchstal sorgt seit Jahren für Aufsehen mit dem Vorhaben, energieautark zu werden. Neben den Windkraftanlegen gibt es in der Gemeinde bereits mehrere Photovoltaik-Freiflächenanlagen, ein Biogas-Kraftwerk und ein Wasserkraftwerk.

Aktuell wird im Projekt "Energiezukunft Fuchstal" ein großer Warmwasserspeicher für das gemeindeeigene Nahwärmenetz, ein Batteriespeicher für überschüssigen Strom und eine sogenannte Power-to-Heat-Anlage eingerichtet. Letzteres ist eine Art großer Wasserkocher der aus überschüssigem Windstrom warmes Wasser bereiten kann. Mit seinem Projekt zeige Fuchstal "eindrucksvoll, wie die Energiewende gelingen kann", wird Umweltminister Thorsten Glauber (FW) in der Mitteilung zitiert.

Laut Bürgermeister Karg strebt die Gemeinde an, sich ab dem Jahr 2030 komplett selbst mit Energie versorgen zu können.