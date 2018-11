Erste Weihnachtsmärkte öffnen in Oberfranken

Pünktlich um 17.00Uhr wird das Bayreuther Christkind auf dem Stadtparkett gemeinsam mit Oberbürgermeisterin Brigitte Merk-Erbe (Bayreuther Gemeinschaft) den diesjährigen Christkindlesmarkt mit seinen 50 Buden eröffnet. Dann erstrahlt in der Innenstadt auch die wohl längste Lichterkette Frankens – sie ist sieben Kilometer lang.

Weihnachtsmarkt in Hof

Die Hofer Weihnachtswelt startet ebenfalls heute in die Adventszeit – feierliche Eröffnung ist aber erst am Freitag mit Oberbürgermeister Harald Fichtner (CSU), dem Nikolaus und dem Christkind nach einer ökumenischen Andacht. In der Hofer Weihnachtswelt ist natürlich auch in diesem Jahr wieder die die neun Meter hohe Glühwein-Pyramide ein absoluter Blickfang. Für die kleinen Gäste gibt es in Hof außerdem ein wunderschönes 100 Jahre altes Pracht-Pferdekarussell und eine Eisenbahn zum Fahren.

Der Bamberger Weihnachtsmarkt ist bereits seit dem 22. November geöffnet. Am kommenden Donnerstag folgt der Adventszauber im Marktredwitzer Stadtpark. Coburg und Kulmbach werden dann am Freitag geöffnet, Forchheim ab 1. Dezember.