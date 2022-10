Erste Warnstreiks in Metallindustrie auch in Bayern gestartet

Die IG Metall hat in der Nacht erste Warnstreiks in der deutschen Metall- und Elektroindustrie begonnen. Unmittelbar nach Ablauf der Friedenspflicht um Mitternacht legten Beschäftigte in ausgewählten Industriebetrieben die Arbeit nieder, auch in Bayern.

So wird etwa der Bamberger Standort des Automobilzulieferers Bosch bestreikt. Die Nachtschicht beendete ihre Arbeit vier Stunden früher. Am Ausstand beteiligt sind auch Beschäftigte von BMW in Dingolfing und in Landshut sowie bei Rodenstock in Regen.

Gewerkschaft will acht Prozent mehr

Bislang waren die Tarifverhandlungen regional geführt worden. Die Arbeitgeber hatten jeweils Einmalzahlungen von 3.000 Euro und zudem bei einer Laufzeit von 30 Monaten eine nicht bezifferte Erhöhung der Lohntabellen angeboten. Die Einmalzahlung soll steuer- und abgabenfrei direkt bei den Beschäftigten ankommen.

Die Gewerkschaft verlangt hingegen für einen Zeitraum von zwölf Monaten dauerhaft acht Prozent mehr Geld für die bayernweit rund 855.000 Beschäftigten – bundesweit sind es 3,9 Millionen. Für die unteren Lohngruppen entspräche die Einmalzahlung ziemlich genau den geforderten acht Prozent, sagte IG Metall-Chef Jörg Hofmann. "Auf zwölf Monate wäre das also schon eine gute Geschichte, wenn es das jedes Jahr gäbe. Aber auf 30 Monate verteilt und ohne dauerhafte Wirkung, entpuppt sich die Zahl als Scheinriese." Für die Teuerungen aber, unter denen die Haushalte litten, gelte dies nicht.

Nächste Verhandlungsrunde im November

Hofmann ließ erkennen, dass zunächst bis zur vierten Verhandlungsrunde, die am 8. November in Bayern beginnt, nur kürzere Warnstreiks von einigen Stunden geplant sind. Danach werde die IG Metall entscheiden, wie es weitergeht.