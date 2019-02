Erste Warnstreiks bei Banken in Bayern

In München trifft das die Bayern LB und die LBS, in Nürnberg die Commerzbank, die Bayern LB und die Hypovereinsbank. Die Gewerkschaft rechnet zusammen mit rund 200 Teilnehmern an beiden Standorten.

Kundgebung am Kornmarkt geplant

In Nürnberg ist eine Kundgebung am Kornmarkt geplant. Der Warnstreik beginnt um neun Uhr und endet um 13 Uhr. Bisher haben sich die Tarifparteien erst einmal am Verhandlungstisch getroffen. Die Gewerkschaft will Druck auf den Arbeitgeber vor dem nächsten Treffen am 6. März in Frankfurt ausüben. Sie fordert unter anderem sechs Prozent für die bundesweit rund 200.000 Mitarbeiter im privaten und öffentlichen Bankenwesen und im Umbauprozess der Branche ein Recht auf Weiterbildung. Die Arbeitgeber haben noch kein Angebot auf den Tisch gelegt.