Erste Ukraine-Flüchtlinge im Ankerzentrum Bamberg angekommen

Nach Angaben der EU-Kommission waren gestern bereits mindestens 300.000 Schutzsuchende in der Europäischen Union angekommen. Auch das Ankerzentrum in Bamberg hatte sich zuletzt auf Ukraine-Flüchtlinge vorbereitet, nun wurde die erste ukrainische Familie aufgenommen. Wie die Regierung von Oberfranken mitteilt, werden zwei Erwachsene und zwei Kinder betreut.

Zum Artikel: Bayern erwartet ukrainische Flüchtlinge

Insgesamt ist die Solidarität auch in Oberfranken groß. Unter anderem wurde auch in Bamberg eine Sammelstelle für Kleidung, Spielzeug, Hygieneartikel und zum Beispiel Isomatten eingerichtet. Am späten Nachmittag soll dazu ein Runder Tisch zur besseren Koordination eingerichtet werden. Das Landratsamt Bamberg hat eine "Unterstützungsgruppe Ukraine" beschlossen, die ab heute regelmäßig tagen soll.

Bamberg will Wohnungsbörse für Geflüchtete einrichten

Derzeit sei die Behörde damit beschäftigt, der Aufforderung der Regierung von Oberfranken nachzukommen und Aufnahmekapazitäten in freien Unterkünften bereitzustellen und abzufragen. Aktuell seien 500 Wohnungen und damit 90 Prozent durch Asylbewerber belegt, so ein Sprecher des Landratsamtes. Eine Aufnahmemöglichkeit bestehe derzeit aktuell für weitere 50 bis 60 Flüchtlinge. Das Landratsamt lote gerade weitere Unterbringungsmöglichkeiten aus. "Wir haben sehr viele Anfragen von Privatleuten, die Flüchtlinge aufnehmen wollen", so Förtsch weiter. Hier gebe es bereits Überlegungen, eine eigene Wohnungsbörse einzurichten.

Morgen sind Gespräche mit Hilfsorganisationen aus dem Landkreis geplant, um Sammlungen zu koordinieren. Auch sei eine Sitzung mit den Bürgermeistern angesetzt, um weitere Unterbringungsmöglichkeiten zu organisieren.

Uni Bamberg soll ukrainische Wissenschaftler binden

Auch die Uni Bamberg bietet Hilfe für die Menschen aus der Ukraine und für betroffene Studenten an. So sollen bestehende Kooperationen mit ukrainischen Universitäten und Forschungseinrichtungen aufrechterhalten werden. Fakultäten und Institute der Universität wurden aufgefordert, ukrainischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern Gastdozenturen anzubieten.

Betroffenen Studierenden werde eine Betreuung durch die psychosoziale Beratungsstelle angeboten. Zudem spreche sich die Universität für die Solidarität auch mit Universitätsangehörigen russischer Herkunft aus. "Universitäten müssen auch in schweren Zeiten ein Ort respektvollen Diskurses bleiben", so der Präsident der Universität Bamberg, Professor Kai Fischbach.