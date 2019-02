Erste Störche kommen zurück nach Bayern

In rund 20 Orten in Bayern sind die ersten Weißstörche zurückgekehrt. Das hat der Landesbund für Vogelschutz (LBV) in Hilpoltstein mitgeteilt. „In den letzten Tagen sind mehrere Meldungen von neu eingetroffenen Störchen beim LBV eingegangen“, sagt LBV-Expertin Oda Wieding. So zum Beispiel aus Pöttmes im Landkreis Aichach Friedberg oder Oettingen im Donauries. Aber auch aus Ost- und Nordbayern, beispielsweise aus Niederwinkling im Landkreis Deggendorf oder Michelau im Landkreis Lichtenfels erreichten den LBV erste Meldungen von zurückgekehrten Störchen.

Vorzeitige Rückkehr der Störche aus dem Süden

Richtige Frühlingsboten seien diese überpünktlichen Exemplare aber nicht: Die übliche Ankunftszeit der Störche in Bayern beginnt erst im März. Diese vorzeitig zurückgekehrte Störche hätten laut LBV wahrscheinlich nur in Spanien überwintert und seien mit den ersten frühlingshaften Großwetterlagen in wenigen Tagen nach Bayern zurückgeflogen.

Beginn der Brutsaison in Bayern

Die eigentliche Brutsaison beginne erst Anfang März und dauere bis Ende April, teilweise kommen Störche noch im Mai zurück. Störche ziehen auf der Westroute nach Spanien und Westafrika, auf der Ostroute nach Nord- und Südafrika. Sie legen teilweise bis zu 10.000 Kilometer nur auf dem Hinflug zurück.

Überwinterung der Störche in Bayern

Immer mehr Störche überwintern laut LBV in Bayern. Die großen Vögel können viel Wärme speichern, sodass Kälte und Schnee ihnen nicht zusetzen, solange es keine dicht geschlossene Schneedecke gibt. Erst bei Nahrungsmangel weichen die Zugvögel Richtung Süden aus. Derzeit verbringen rund 300 Störche den Winter komplett in Bayern.