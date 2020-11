Erste Standorte für Impfzentren in Schwaben stehen fest

In Kempten und Memmingen sind die Entscheidungen für einen Standort schon gefallen. In Kempten soll das Impfzentrum in der Artillerie-Kaserne eingerichtet werden, wo im Moment auch das Testzentrum ist. Das Impfzentrum soll dort in eines der leerstehenden Gebäude kommen. In Memmingen wird das Impfzentrum im Erdgeschoss des Schulgebäudes der ehemaligen Realschule in der Buxacher Straße eingerichtet. In den weiteren Landkreisen und Städten sind Stand Donnerstag noch mehrere Standorte im Gespräch.

Impfzentren müssen bestimmte Anforderungen erfüllen

Als Anforderungen für Standorte werden beispielweise gute Erreichbarkeit, ausreichend Parkmöglichkeiten und ein barrierefreier Zugang genannt. Für die Arbeit der Impfteams sind außerdem ein Telefon- und Internetanschluss, ein Materiallager und ein Impfstofflager mit Kühlmöglichkeit notwendig. Außerdem müssen sanitäre Anlagen nutzbar sein und es müssen Computerarbeitsplätze, Warteräume, Impfkabinen, Büroräume und Umkleideräume Platz finden.

Fujitsu-Werksgelände als möglicher Standort in Augsburg

In Augsburg ist das ehemalige Fujitsu-Werksgelände als Standort für ein Impfzentrum im Gespräch. Die Walter Beteiligungen und Immobilien AG bestätigte dem BR, dass die Stadt angefragt hat, ob einzelne Gebäude oder Hallen des Technology Campus als Impfzentrum in Frage kommen. "Wir stehen diesem Ansinnen grundsätzlich positiv gegenüber“, heißt es in der Nachricht.

Landkreis Augsburg ruft Firmen zu Angeboten auf

Im Landkreis Augsburg gebe es einige Locations, die als Impfzentrum infrage kommen würden, hieß es auf Anfrage des BR aus dem Landratsamt. "Sollten Firmen etwa geeignete Räumlichkeiten zur Verfügung stellen wollen, könnten sie dem Landratsamt ihr Angebot gerne schriftlich zukommen lassen", so eine Behördensprecherin.

Oberallgäu und Aichach Friedberg haben zwei Standorte im Rennen

In den Landkreisen Oberallgäu und Landkreis Aichach-Friedberg sind jeweils zwei verschiedene Standorte im Gespräch. Im Landkreis Aichach-Friedberg wird die Entscheidung wohl entweder auf das alte Krankenhaus in Aichach oder auf das Industriegebiet Dasing fallen. Im Oberallgäuer Landratsamt will die Pressestelle die beiden in Sonthofen liegenden Standort-Möglichkeiten noch nicht nennen - im Laufe der nächsten Woche soll die Entscheidung fallen.

Standorte in weiteren schwäbischen Kreisen noch unklar

Noch unklar sind mögliche Standorte für ein Impfzentrum in Kaufbeuren und in den Landkreisen Ostallgäu, Landkreis Neu-Ulm, Günzburg, Dillingen und Donau-Ries. Auch in Lindau sind noch keine konkreten Orte im Gespräch, sondern nur, dass es zwei Impfzentren geben soll: Eines im Westallgäu und eines in oder bei Lindau. In Neu-Ulm hängt der Standort unter anderem vom Impfstoff ab, der eventuell mehr oder weniger stark gekühlt werden muss.

Mobile Teams geplant

In Kempten und in den Landkreisen Neu-Ulm und Oberallgäu ist jetzt schon entschieden, dass es auch mobile Teams geben soll, um die Impfungen beispielweise in Altenpflegeheimen durchzuführen. In Lindau und weiteren Landkreisen und Städten ist die Entscheidung über den Einsatz mobiler Teams noch nicht gefallen.