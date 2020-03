18.03.2020, 16:44 Uhr

Erste Stadt in Bayern verhängt Ausgangsperre wegen Coronavirus

In Mitterteich in der Oberpfalz gilt wegen des Coronavirus ab sofort eine Ausgangssperre. Es ist die erste derartige Verordnung in Bayern. Der Ort habe sich zu einem Infektions-Schwerpunkt entwickelt, erklärte das zuständige Landratsamt.