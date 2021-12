Erste Skilifte im Bayerischen Wald öffnen

Nachdem die Testpflicht für Geimpfte und Genesene beim Skifahren nun doch entfällt, hoffen die Skiliftbetreiber im Bayerischen Wald auf eine gute Saison. Zum kommenden Wochenende öffnen bereits einige Lifte. Langlaufen ist im Bayerwald schon seit Anfang Dezember möglich.

40 Zentimeter Schnee in Mitterfirmiansreut

Im Bayerischen Wald öffnet ab Freitag das Skigebiet Mitterfirmiansreut. Bei rund 40 Zentimetern Schneehöhe sind drei Lifte und fünf Pisten in Betrieb. Das sagte Geschäftsführer Bernhard Hain dem BR. Am Samstag öffnet auch die Sesselbahn.

Am Geißkopf dagegen hat man den ebenfalls für dieses Wochenende geplanten Saisonstart wegen des momentanen Tauwetters doch wieder verschoben. Ein neuer Öffnungstermin hängt von der weiteren Wetterlage ab.

In Sankt Englmar wird erst je nach Wetterlage entschieden, ob einige Lifte, zum Beispiel Predigtstuhl und Kapellenberg, ab Samstag öffnen. Das sagte der Sprecher der Liftbetreiber, Karl Dietl, dem BR.

Am Großen Arber und am Hohenbogen, zwei weiteren bekannten großen Skigebieten der Region, ist der Saisonstart erst ab 25. Dezember geplant.

2G-Kontrollen an den Kassen

In allen Skigebieten gilt 2G, es können also nur vollständig Geimpfte und Genesene Skifahren. Die Nachweise werden jeweils an den Kassen kontrolliert. Am Großen Arber wird es eine Kontrolle durch Security-Personal bereits vor der Kasse geben, so ein Sprecher der Arber-Bergbahn.

In den meisten Skigebieten gibt es heuer nicht alle Sorten von Tickets. So verzichten viele zum Beispiel auf Punktekarten oder Mehrtagestickets, weil man diese Karten ohne weitere Kontrolle an Ungeimpfte weitergeben könnte. Beim Kauf von Saisonkarten muss man unterschreiben, dass man bis zum Ende der Saison die 2G-Regel erfüllt. Das ist zum Beispiel für Genesene wichtig, weil die Genesung nur maximal sechs Monate lang anerkannt wird, und auch für Jugendliche ab zwölf Jahren, weil für sie ab 12. Januar die Ausnahmeregelung von 2G ausläuft. Danach müssen sie, sofern das nicht nochmal geändert wird, für das Skifahren nachweislich geimpft oder genesen sein.

Für Kinder von zwölf bis 17 Jahren gibt es eine Ausnahmeregelung, aber nur, wenn sie noch die Schule besuchen. Man sollte also einen Schülerausweis zum Skiausflug mitnehmen.

Maskenpflicht gilt beim Anstehen an der Kasse und an den Liften. In den Liften selber wird es unterschiedlich gehandhabt. Am Arber zum Beispiel muss man in allen Liften, auch im Schlepplift, während der ganzen Fahrt eine Maske tragen. Am Hohenbogen gilt dagegen während der Fahrt keine Maskenpflicht.

Zu Großteil keine Beschränkungen in den Liften

Die Gondelbahn am Großen Arber, die einzige völlig geschlossene Bergbahn im Bayerischen Wald, darf nur zu 75 Prozent ausgelastet werden. Das bedeutet, dass maximal vier statt sechs Personen in einer Gondel sitzen dürfen. Ob das zu längeren Warteschlangen führen wird, muss man abwarten, hieß es heute von der Arber-Bergbahn. Für alle anderen Lifte im Bayerischen Wald gibt es keine Kapazitätsbeschränkungen.