Erste Skigebiete im Bayerwald wollen am Wochenende starten

Im Bayerischen Wald öffnen am Wochenende die ersten Skigebiete. Das Skizentrum Mitterfirmiansreut will bereits am Freitag mit drei Schleppliften und dem Junior-Skizirkus starten. Am darauffolgenden Samstag soll die Rodelbahn dazukommen und spätestens am Sonntag auch die Sesselbahn. Das sagte Geschäftsführer Bernhard Hain am Dienstag dem BR.

Schneekanonen an kalten Tagen besonders effektiv

Rund 30 Zentimeter Naturschnee liegen auf den Pisten, so Hain. Zusätzlich habe man in den letzten Tagen beschneit. Die Schneekanonen jetzt an den kalten Tagen laufen zu lassen, sei effektiv, betonte er. Denn bei minus zehn Grad kommt mehr Kunstschnee aus den Kanonen als zum Beispiel im Grenzbereich bei minus zwei oder minus drei Grad.

Das sagt auch Markus Müller von der Hohenbogenbahn, der ebenfalls ab Samstag die Wintersaison starten will. In Sankt Englmar wird erst am Donnerstag entschieden, ob und welche Lifte man ab Samstag öffnen kann.

Saisonstart am Arber erst gegen Weihnachten

Am Großen Arber verschiebt sich der Saisonstart dagegen um eine Woche auf voraussichtlich 23. Dezember. Dort, auf dem höchsten Skiberg im Bayerischen Wald, herrscht seit heute eine sogenannte Inversionswetterlage. Das bedeutet, es ist am Berg wärmer als unten im Tal. Eventuell muss die Beschneiung dann gestoppt werden. Auch am Geißkopf plant man den Saisonstart erst für den 25. Dezember.

Bisher nur wenige Loipen gespurt

Momentan hängt generell noch viel von der weiteren Wetterlage ab, vor allem davon, wie kalt es bleibt und ob doch noch mehr Naturschnee fällt. Natürlicher Schnee ist wesentlich für die Langlaufloipen, wo fast überall noch nicht genug liegt.

Erste Loipenkilometer wurden bisher nur am Bretterschachten bei Bodenmais gespurt - dort sind es 14 Kilometer - und in Mauth-Finsterau. Dort sind rund drei Kilometer der Buchwaldloipe gespurt, zweieinhalb Kilometer der Rennloipe und die zwei Kilometer lange Nachtloipe.