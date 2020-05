Erste Sitzung für die neuen Kommunalpolitiker

Straubing: Sitzung in Halle verlegt

In Straubing findet die Stadtratssitzung heute (Montag, 4.5.) um 17 Uhr in der Joseph-von-Fraunhofer-Halle statt, um bei der Platzierung aller Teilnehmer den Mindestabstand von eineinhalb Metern einhalten zu können. Darüber hinaus wurde den Teilnehmern empfohlen, eine geeignete Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, die Husten- und Niesetikette zu beachten und auf Händeschütteln bei der Begrüßung und bei Gratulationen zu verzichten. Die Sitzung ist grundsätzlich öffentlich. Um die aktuell geltenden Hygieneempfehlungen, insbesondere den ausreichenden Mindestabstand, einzuhalten, steht allerdings nur ein begrenztes Kontingent an Besucherplätzen zur Verfügung. In Straubing wurde Markus Pannermayr von der CSU zum Bürgermeister wiedergewählt. Der Stadtrat besteht aus 40 Sitzen. Die meisten (18 Sitze) gingen an die CSU, gefolgt von Grünen, SPD und Freien Wählern (je fünf Sitze).

Landshut: Sitzung am 8. Mai

In Landshut, wo Alexander Putz von der FDP wieder zum Bürgermeister gewählt wurde, findet die erste Sitzung des neuen Stadtrats erst am Freitag, 8.Mai 2020, um 10 Uhr in der Sparkassenarena statt. Hier besteht der Stadtrat aus 44 Sitzen. Die meisten (elf Sitze) gingen an die Grünen, gefolgt von der CSU (zehn Sitze).

Deggendorf: Sitzung am 11. Mai

In Deggendorf, wo Christian Moser von der CSU zum Bürgermeister wiedergewählt wurde, findet die konstituierende Stadtratssitzung am Montag, 11.5.2020, um 16 Uhr in der Stadthalle Deggendorf statt. Hier besteht der Stadtrat aus 40 Sitzen. Die meisten Sitze gingen an die CSU (18 Sitze), gefolgt von den Grünen (sechs Sitze) und den Freien Wählern (fünf).