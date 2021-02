Erste Schüler in Unterfranken schon wieder in Quarantäne

Viele Kinder und deren Familien hatten sehnsüchtig darauf gewartet: seit Montag darf an bayerischen Grundschulen endlich wieder Präsenzunterricht stattfinden, und auch die Kindertagesstätten dürfen wieder öffnen. Für einige währte die Freude aber nicht lange. An zwei Schulen im Landkreis Main-Spessart sind diese Woche bereits wieder Corona-Infektionen bekannt geworden. Insgesamt 35 Personen mussten in Quarantäne geschickt werden.

Corona-Fälle in Karlstadt und Wiesenfeld

Betroffen sind die Grundschule in Wiesenfeld/Karlburg und das Johann-Schöner-Gymnasium in Karlstadt, teilte die Pressestelle des Landratsamts Main-Spessart mit. Bei der Grundschule wurde ein Mitarbeiter der Mittagsbetreuung positiv auf SARS-CoV-2 getestet. Sieben Schüler und ein weiterer Mitarbeiter der Mittagsbetreuung befinden sich in Quarantäne. Am Karlstadter Gymnasium wurde ein Lehrer positiv getestet, 25 Schüler sind in Quarantäne.