01.02.2019, 06:23 Uhr

Erste Schüler-Demo in Bamberg für Klimaschutz

Heute Vormittag findet auch in Bamberg eine "Fridays for Future"-Schülerdemo für den Klimaschutz statt. Die Stadt Bamberg rechnet mit mehreren hundert Teilnehmern und Verkehrsbehinderungen. Der Demonstrationszug startet am Vormittag.