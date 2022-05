Religionsfreiheit großes Thema bei erster Rabbinerkonferenz

Es ist das erste Treffen dieser Art in München: Rund 250 orthodoxe Rabbiner aus 43 Staaten tagen bis Mittwoch in der Landeshauptstadt. Zum Auftakt der Konferenz der europäischen Rabbiner ging es um Antisemitismus und um die Frage, ob Juden in Europa ihre Religion ungehindert ausüben können.

Krieg in der Ukraine beschäftigt Rabbiner

Es herrscht gelöste Stimmung unter den Rabbinern. Nach drei Jahren coronabedingter Pause ist es für die Geistlichen ein großes Wiedersehen und das zum ersten Mal in München. In den Gesprächen geht es um ernste Themen. Die schleppende Rückkehr der Gläubigen nach Corona und der Krieg in der Ukraine beschäftigen jeden Rabbiner, sagt der Vorsitzende der orthodoxen Rabbinerkonferenz Deutschlands, Avichai Apel. Nicht diskutiert wird bei dem Treffen der orthodoxen Vertreter die Forderung, dass auch Frauen bei ihnen zu Rabbinerinnen zugelassen werden sollen.

"Nach Corona ist das Wiederaufstehen eine große Herausforderung. Dazu kam leider auch der Krieg, das schafft neue Probleme: Zuwanderung, Flüchtlinge, neue Familien die kommen. Wie geht man damit um? Wie großzügig ist man? All das beschäftigt uns im Moment", sagt Avichai Apel.

Mehr Verbote des Schächtens in Europa befürchtet

Auch die aktuell angespannte Sicherheitslage in Israel wird auf der Konferenz diskutiert. Und die immer häufiger auftretenden Einschränkungen jüdischer Glaubenspraxis in mehreren europäischen Ländern. Konkret geht es etwa um das sogenannte Schächten, also das rituelle Schlachten eines Tieres ohne vorherige Betäubung, das in mehreren Ländern mittlerweile gesetzlich verboten ist.

Das hänge mit dem Tierschutz zusammen, der in diesen Länder in den Fokus gerückt wurde, sagt Daniel Höltgen, Beauftragter gegen Antisemitismus und religiöser Intoleranz des Europarats. Beispielsweise in Belgien hat die flämische und wallonische Gemeinschaft das religiöse Schächten verboten. Deshalb fürchtet die jüdische Gemeinschaft in Europa, dass das andere Länder auch tun könnten. Und tatsächlich wird auch in Griechenland und Finnland darüber diskutiert. "Ich sehe eine Gefahr, wenn insbesondere jüdische Riten eingeschränkt werden", sagt Daniel Höltgen.

Oberrabbiner ruft auf, Religionsfreiheit zu garantieren

Es liege in der Verantwortung der Mitgliedsstaaten der EU, dass religiöse Minderheiten ihre Praktiken leben könnten, sagte die Antisemitismus-Beauftragte der Europäischen Kommission, Katharina von Schnurbein. "Wir müssen Diversität zulassen", sagt Schnurbein. Sie wurde für ihr "herausragendes bürgerschaftliches Engagement für ein tolerantes Europa und ihre unermüdliche Solidarität mit der jüdischen Gemeinschaft" am Abend mit dem Rabbi-Moshe-Rosen-Preis der Conference of European Rabbis (CER) ausgezeichnet.

Für den Präsidenten der Europäischen Rabbiner, Oberrabbiner Pinchas Goldschmidt, zeigen auch die Diskussionen um die Beschneidung jüdischer Jungen, die den Bund mit Gott symbolisiert, dass Juden die Religionsfreiheit in Europa verteidigen müssen: "Leider wurden in den letzten Jahren in vielen Staaten Europas Gesetze verabschiedet gegen jüdische Religionsfreiheit, gegen die Herstellung von Koscherfleisch und auch gegen die Beschneidung. Wir möchten unseren Mitbürgern Europas sagen: Wenn wir in Europa eine Zukunft und eine jüdische Gemeinde haben sollen, muss man die Religionsfreiheit für die jüdische Gemeinde garantieren", so Goldschmidt.

Viele Rabbiner werden permanent von Polizei eskortiert

Hinzu kommt der andauernde Antisemitismus: Viele Rabbiner werden permanent von der Polizei eskortiert. "Jeder der meint, mit antisemitischen Parolen bei uns in Bayern auftreten zu können, der muss die gesamte Härte, die gesamte Konsequenz des Rechtsstaates erleben. Wir dulden keinen Antisemitismus und wir schützen jüdisches Leben in Bayern", sagte Ministerpräsident Markus Söder in seinem Grußwort.

Anschließend wurde Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Dienstag wollen die Rabbiner bei ihrer Generalversammlung einen Ethikkodex verabschieden. Dieser beinhaltet eine Selbstkontrolle in Sachen Finanzen, im Umgang mit Macht, Missbrauch und sexueller Belästigung. Zum Abschluss am Mittwoch halten die Geistlichen dann eine Gedenkstunde auf dem Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers in Dachau ab.