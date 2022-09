Erste Produktionsstopps: Brauereien geht die Kohlensäure aus

Seit gestern steht die Limonaden-Produktion bei der Aktienbrauerei Kaufbeuren komplett still. Die Brauerei hat nicht mehr genug Kohlensäure, um alle Produkte herstellen zu können.

Die Kohlensäure reicht nicht mehr für alle Getränke

Normalerweise laufen hier an einem guten Tag rund 140.000 Flaschen des süßen Getränks vom Band, das entspricht einer Menge von rund 600 bis 700 Hektoliter. Doch die wenige Kohlensäure, die derzeit noch im Tank lagert, halte er nun für die Bierproduktion zurück, erklärt Brauerei-Chef Gottfried Csauth im Gespräch: "Bekomme ich keine frische Lieferung, stehe ich nächste Woche ohne Kohlensäure da, dann können wir als nächstes auch kein Wasser mehr produzieren", so Csauth.

Der hohe Gaspreis setzt den Kohlensäure-Lieferanten zu

Grund für die Kohlensäure-Knappheit sind die gestiegenen Gaspreise. Viele Kohlensäure-Lieferanten mussten in Folge der massiv gestiegenen Kosten ihre Produktion drosseln. So habe der Lieferant der Aktienbrauerei Kaufbeuren laut Csauth sogar sein europäisches Werk schließen müssen. Statt den üblichen 28 Tonnen Kohlensäure, die in die Tanks der Aktienbrauerei passen, habe er überraschenderweise Ende August nur 7,5 Tonnen geliefert bekommen. Das reiche nicht für alle Produkte. Außerdem sei nicht abzusehen, wann wieder eine Lieferung kommt: "Der komplette Markt an Kohlensäure ist leer", sagt Csauth.

Ohne Kohlensäure-Nachschub sind die Tanks bald leer

Auch andere Brauereien in Schwaben verfolgen die angespannte Lage beim Kohlensäure-Nachschub mit großer Sorge. Beim Allgäuer Brauhaus zum Beispiel "arbeite man mit Hochdruck daran, mögliche Engpässe zu vermeiden, habe auf die Mangellage im Markt jedoch leider keinen Einfluss". Bei Zötler in Rettenberg kann man derzeit zwar noch auf Kohlensäure zurückgreifen, könne aber nicht ausschließen, notfalls ebenfalls die Limonadenproduktion zu stoppen.

Brauerei Riegele: besorgniserregende Entwicklung

Auch Sebastian Priller, Geschäftsführer der Brauerei Riegele aus Augsburg, spricht von einer "besorgniserregenden Entwicklung". Zwar werde diese Woche noch alles produziert, doch bereits ab Mitte nächster Woche sei das mehr als fraglich. Dann müsste man ebenfalls überlegen, Produkte aus dem Rand-Sortiment zu nehmen, wie einzelne Limonaden oder Wasser, um wichtige Produkte, wie etwa Spezi oder Bier so lange wie möglich produzieren zu können.

Noch sind bei Riegele zehn Tonnen an Kohlensäure gelagert. Das sei "viel zu wenig", normalerweise komme spätestens alle 14 Tage fast das Doppelte an Nachschub. Über den Preis müsse man überhaupt nicht sprechen, der sei "nicht diskutabel", man müsse froh sein, überhaupt noch Kohlensäure zu bekommen, so Priller. Er kenne mehrere Brauereien, deren Tanks schon jetzt leer seien und die Produktion stehe.

Es gibt keinen Ersatz für Kohlensäure

Das große Problem: Kohlensäure lässt sich nicht ersetzen. Bei Limonaden oder Wasser wird das Gas als Zutat benötigt, beim Bier vor allem für die Abfüllung. Riegele-Chef Priller geht davon aus, dass Kohlensäure ein "knappes Gut" bleiben wird – "mindestens bis Mitte nächsten Jahres". Noch immer seien viele Lieferketten in Folge der Corona-Pandemie gestört und viele Branchen, wie etwa die chemische Industrie, bei der Kohlensäure als Nebenprodukt abfalle, würden infolge der gestiegenen Gaspreise weniger produzieren. Zusammen mit dem sich nahezu verdoppelten Zuckerpreis, führe der Kohlensäure-Mangel bei den Brauereien zu einer "katastrophalen" Lage, so Priller. Man fühle sich von der Politik alleingelassen.