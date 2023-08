Erste Notrufsäulen an niederbayerischem Weiher installiert

Der Mossandlweiher im niederbayerischen Mamming im Landkreis Dingolfing-Landau ist ein beliebtes Naherholungsgebiet in der Region. Auch an Tagen, an denen das Wetter nicht zum Baden einlädt, herrscht hier Betrieb. Auf dem Wasser sind Paddler oder Surfer unterwegs. Passieren kann immer was. Die Wasserwacht, die am See mit einer ständigen Wache präsent ist, übt alle zwei Wochen den Ernstfall. Und präsentiert dabei zwei Notrufsäulen, die vor wenigen Tagen am Ufer installiert worden sind.

Im Ernstfall ist vielleicht das Handy nicht griffbereit

Auch in Zeiten, in denen fast jeder ein Smartphone in der Tasche hat, bewähren sich Notrufsäulen, betont Andreas Schmeisl von der Wasserwacht Kreisgruppe Dingolfing-Landau. "Vor allem, wenn man allein am See unterwegs ist, lässt man das Handy im Auto, damit es nicht gestohlen wird. Und wenn man es dann akut braucht, steht man mit der Badehose ohne Handy da und kann nix machen. Außerdem fällt einem in der Aufregung vielleicht der richtige Code nicht ein oder der Akku ist leer." Bei der Notrufsäule reicht dagegen ein Knopfdruck, um mit der Rettungsleitstelle verbunden zu werden.

Finanziert durch die Björn-Steiger-Stiftung

Eine der Notrufsäulen am Mossandlweiher in Mamming ist über die Björn-Steiger-Stiftung finanziert worden. Seit mehr als 50 Jahren setzt sich diese Stiftung für die Verbesserung des Rettungswesens in Deutschland ein. So sind bisher deutschlandweit 378 Notrufsäulen an Gewässern installiert worden. Etliche davon in Bayern – und jetzt die ersten beiden in Niederbayern. Der Akku der Notrufsäule wird mithilfe eines Solarpanels geladen, per Mobilfunk ist sie mit der Rettungsleitstelle vernetzt.