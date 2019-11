Erste niederbayerische Wasserstoff-Tankstelle in Passau eröffnet

Jetzt hat auch Niederbayern seine erste Wasserstoff-Tankstelle. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und Oberbürgermeister Jürgen Dupper (SPD) haben die Tankstelle für E-Autos mit Brennstoffzelle am Mittag in der Regensburger Straße eröffnet - in direkter Nähe zur Passauer Innenstadt, zur Autobahn A3 und zu den Bundesstraßen 8 und 12.

"Wasserstoff ist einer der Energieträger der Zukunft - emissionsfrei, leise und hocheffizient. Wir brauchen bei der E-Mobilität das Urvertrauen der Autofahrer, dass sie jederzeit und überall tanken können. Nur so bringen wir auch die Fahrzeuge auf die Straße." Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer.

16 Wasserstoff-Tankstellen in Bayern

In Bayern gibt es mittlerweile 16 Wasserstoff-Tankstellen, bundesweit 77. Die Bedienung der Zapfsäule sei intuitiv, so ein Sprecher des Betreibers. Das Betanken ähnele dem konventioneller Fahrzeuge und sei in drei bis fünf Minuten abgeschlossen.