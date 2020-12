Erste Nacht unter Ausgangssperre: Die meisten hielten sich daran

Die nächtliche Ausgangssperre in den bayerischen Corona-Hotspots ist am ersten Tag weitgehend eingehalten worden. Die Polizeipräsidien München, Oberbayern, Ober- und Mittelfranken meldeten keine wesentlichen Vorkommnisse.

In ganz Bayern verlief die Nacht weitgehend ruhig

"Sehr, sehr unauffällig war es seit dem Abend, es gab kaum Probleme, eine extrem ruhige Nacht, was die Corona-Bestimmungen betrifft", fasste ein Sprecher der Polizei Schwaben dem BR gegenüber die Lage zusammen. Es seien nur vereinzelt Mahnungen ausgesprochen worden. So etwa in Augsburg - dort mussten Beamte einschreiten, weil ein junger Mann auf einen Baukran geklettert war.

Auch die Kälte hielt die Menschen wohl im Haus

Auch in Oberfranken sei es in der Nacht zu keinen relevanten Einsätzen gekommen, sagte ein Polizeisprecher. Das Wetter sei auch bei Temperaturen um den Gefrierpunkt wenig einladend gewesen, um vor die Tür zu gehen. Bei den Polizeipräsidien München und Mittelfranken waren zunächst ebenso keine Vorfälle bekannt. Es seien nur ganz vereinzelt Ahndungen ausgesprochen worden, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken dem Bayerischen Rundfunk.

In Städten und Landkreisen mit einem Wochenwert von mehr als 200 Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner gilt seit gestern eine Ausgangssperre zwischen 21 Uhr abends und 5 Uhr in der Früh. In dieser Zeit dürfen die Menschen dort nur noch in Ausnahmefällen verlassen – etwa für die Arbeit, bei medizinischen Notfällen oder um Hilfsbedürftige zu unterstützen.

Strenge Kontrollen angekündigt

Einmal in Kraft, gilt die Ausgangssperre für mindestens sieben Tage. Damit sie aufgehoben werden kann, muss die 200er-Marke sieben Tage in Folge unterschritten werden. Die Kommune gibt dann die Aufhebung der Verordnung bekannt. Das Innenministerium wird ab sofort täglich über die betroffenen Städte und Landkreise informieren. Die Übersicht ist jeden Tag ab 17.30 Uhr einsehbar.

Betroffen sind mit München, Nürnberg, Augsburg, Landshut und Passau auch einige der größten Städte Bayerns. Bayerns Innenminister Herrmann kündigte strikte Kontrollen an, auch mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei.